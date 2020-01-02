هدف محمد صلاح خلال مباراة ليفربول ضد شيفلد يونايتد (فيديو)

قص النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي شريط أهداف ليفربول في عام 2020.

وأحرز صلاح هدف ليفربول في شباك شيفيلد يونايتد خلال المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب ”أنفيلد“، في ختام منافسات الجولة الـ 21 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز ”البريميرليج“.

قوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول ليفربول الاول , محمد صلااااااح HD حسابي الاساسي @iF26L pic.twitter.com/B6fJWVRkXV — فيصل اهداف (@CSHDK2000) January 2, 2020

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب المسابقة برصيد 55 نقطة ويملك مباراة مؤجلة مع وست هام يونايتد.

بينما يحتل شيفيلد يونايتد المركز الثامن برصيد 29 نقطة قبل انطلاق منافسات الجولة.