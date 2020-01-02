 هدف محمد صلاح خلال مباراة ليفربول ضد شيفلد يونايتد (فيديو) – إرم نيوز‬‎

هدف محمد صلاح خلال مباراة ليفربول ضد شيفلد يونايتد (فيديو)

هدف محمد صلاح خلال مباراة ليفربول ضد شيفلد يونايتد (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

قص النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي شريط أهداف ليفربول في عام 2020.

وأحرز صلاح هدف ليفربول في شباك شيفيلد يونايتد خلال المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب ”أنفيلد“، في ختام منافسات الجولة الـ 21 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز ”البريميرليج“.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب المسابقة برصيد 55 نقطة ويملك مباراة مؤجلة مع وست هام يونايتد.

بينما يحتل شيفيلد يونايتد المركز الثامن برصيد 29 نقطة قبل انطلاق منافسات الجولة.

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