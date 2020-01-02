متفوقا على روبرتو فيرمينو.. أليسون بيكير أفضل لاعب برازيلي في أوروبا

هنّا نادي ليفربول حارسه الأول على فوزه بجائزة ”السامبا الذهبية“ لأفضل لاعب برازيلي في أوروبا للعام 2019، ليصبح أول حارس مرمى يفوز بهذه الجائزة.

وتُوج أليسون بيكر حارس روما السابق ببطولة أوروبا الموسم الماضي مع ليفربول وكأس العالم للأندية الشهر الماضي في قطر، وكذلك كأس كوبا أمريكا مع منتخب بلاده الصيف الماضي ليحقق العديد من الألقاب الفردية.

وأصبح أليسون أول حارس مرمى يفوز بجائزة السامبا الذهبية التي يحسمها استطلاع رأي مشترك بين الجماهير والصحفيين واللاعبين السابقين بحصوله على 35.54% من الأصوات.

واحتل زميله في ليفربول روبيرتو فيرمينو، الفائز بالجائزة العام 2018، المركز الثاني بنسبة (23.48%) ثم تياغو سيلفا قائد باريس سان جيرمان في المركز الثالث (10.46%). واحتل لاعب وسط ليفربول فابينيو المركز الرابع.

ومن المثير للانتباه غياب نيمار مهاجم باريس سان جيرمان وكذلك فيليب كوتينيو لاعب وسط ليفربول السابق والمعار حاليا إلى بايرن ميونخ عن قائمة الأوائل للفائزين.

عام مميز لبيكر

وفاز الحارس البرازيلي بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم في حفل الكرة الذهبية الذي تقيمه مجلة ”فرانس فوتبول“ الفرنسي، متفوقا على الألماني مارك تير شتيغن حارس برشلونة الذي حل ثانيا ومواطنه البرازيلي إيدرسون حارس مانشستر سيتي الذي جاء ثالثا.

وقاد أليسون بيكر فريقه ليفربول لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في التاريخ ولأول مرة في تاريخ الحارس البرازيلي الذي انضم إلى ليفربول قادما من روما صيف العام 2018، مقابل صفقة تاريخية وصلت قيمتها إلى 55 مليون جنية إسترليني.

وتُوج أليسون أيضا بجائزة أفضل لاعب في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي ضد توتنهام، بعد الأداء الرائع الذي قدمه ونجاحه بالحفاظ على شباكه نظيفة في المباراة النهائية.

ويحرس بيكر مرمى ليفربول في المباراة الحالية أمام شيفيلد يونايتد في ختام الجولة الـ21 للدوري الإنجليزي الممتاز الذي يتصدره ليفربول.