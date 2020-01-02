صحيفة تكشف مدة غياب هاري كين عن توتنهام

كشفت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية عن مدة غياب نجم توتنهام المهاجم هاري كين، بعد مغادرته الملعب مصابا خلال لقاء ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصيب المهاجم الدولي الإنجليزي في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر حين سجل هدفا ألغاه الحكم بداعي التسلل، وأكد جوزيه مورينيو بعد اللقاء أنه لا يعرف خطورة الإصابة ولا مدة غيابه.

وحسب الصحيفة، فالمهاجم الدولي الإنجليزي هاري كين وبعد إجرائه فحوصات طبية سيغيب عن توتنهام لفترة تتراوح ما بين 4 و6 أسابيع، مما يعتبر مشكلا لفريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في الهجوم.

ولم يغب هاري كين هذا الموسم سوى في لقاء إيفرتون؛ بسبب المرض، ولعب كل لقاءات الفريق ويعتبر الهداف الأول وأهم لاعبيه.

وسيغيب هاري كين حسب الصحيفة عن لقاءات مهمة لتوتنهام في المدة القادمة أبرزها أمام ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز ولقاء ذهاب دور 16 من دوري أبطال أوروبا أمام لايبزيغ الألماني المقرر يوم 19 شباط / فبراير القادم.

وأمام مورينيو حلول قليلة لتعويض قلب هجومه المهم، حيث يملك البرازيلي لوكاس مورا الذي يلعب كجناح وقلب هجوم والكوري الجنوبي هيونغ مين سون والذي سيعود للفريق بعد فترة توقيف بسبب طرده هلال لقاء تشيلسي.

كما يملك جوزيه مورينيو لاعبين شبابا بإمكانه منح الفرصة لهم وأبرزهم الإيرلندي الشاب تروي دانييل باروت والذي منحه سابقا المدرب الأرجنتيني المقال ماوريسيو بوكيتينو الفرصة في بداية الموسم.

ويواجه توتنهام الأحد القادم فريق ميدلزبره في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي، قبل أن يستضيف نهاية الأسبوع القادم ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.