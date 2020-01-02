 ضربة قوية لأرتيتا.. آرسنال يعلن غياب مدافعه عدة أشهر – إرم نيوز‬‎

ضربة قوية لأرتيتا.. آرسنال يعلن غياب مدافعه عدة أشهر

ضربة قوية لأرتيتا.. آرسنال يعلن غياب مدافعه عدة أشهر
Soccer - Premier League - Arsenal v Chelsea - Emirates Stadium, London, Britain - December 29, 2019 Arsenal's Calum Chambers with Lucas Torreira as he is substituted after sustaining an injury REUTERS/Eddie Keogh EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or "live" services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications. Please contact your account representative for further details.

المصدر: رويترز

قال آرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن المدافع كالوم تشيمبرز سيغيب عن الملاعب لفترة تتراوح ما بين 6 إلى 9 أشهر عقب خضوعه لجراحة بسبب إصابته بتمزق في الرباط الصليبي للركبة.

وأصيب تشيمبرز في ركبته اليسرى في الخسارة 1/2 أمام تشيلسي الأحد الماضي ووصف آرسنال الجراحة بأنها ناجحة.

وأوضح آرسنال في بيان أنه ”من المتوقع أن تستغرق عملية إعادة التأهيل فترة زمنية تتراوح ما بين 6 إلى 9 أشهر، الجميع في النادي يساند كالوم لضمان عودته للملاعب مجددا في أقرب وقت ممكن“.

وبسبب انتهاء موسم قلب الدفاع البالغ من العمر 24 عاما فإن آرسنال بإمكانه الآن البحث عن بديل في خط الدفاع خلال فترة الانتقالات الحالية.

وقال المدرب ميكيل أرتيتا: ”سنحاول البحث عن بدائل خلال فترة الانتقالات الحالية لتعزيز صفوف الفريق، هذا ما سيحدث بكل تأكيد، إنه واجبنا وسنعمل على إنجاز هذه المهمة“.

وأضاف أنه ”من الواضح أن الفريق يعاني من بعض الإصابات الكبيرة مثلما حدث لكالوم قبل بضعة أيام وهذا سيغير خططنا في خط الظهر، لكن من المؤكد حتى هذه اللحظة أننا لن نكون قادرين على فعل الكثير“.

وتابع المدرب الإسباني الذي تولى مهمة تدريب الفريق اللندني في 20 ديسمبر كانون الأول الماضي أن ”اهتمامي الأكبر حاليا ينصب على عودة اللاعبين المصابين ومحاولة تحسين أداء اللاعبين المتاحين حتى يكون الجميع في كامل الاستعداد للمشاركة مع الفريق“.

وأوضح النادي أنه يعمل حاليا على تقييم حالة المدافع هيكتور بيليرين والمهاجم غابرييل مارتينيلي قبل أن يستضيف آرسنال منافسه ليدز يونايتد فريق الدرجة الثانية في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي الإثنين المقبل.

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