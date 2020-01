ضربة قوية لأرتيتا.. آرسنال يعلن غياب مدافعه عدة أشهر

قال آرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن المدافع كالوم تشيمبرز سيغيب عن الملاعب لفترة تتراوح ما بين 6 إلى 9 أشهر عقب خضوعه لجراحة بسبب إصابته بتمزق في الرباط الصليبي للركبة.

وأصيب تشيمبرز في ركبته اليسرى في الخسارة 1/2 أمام تشيلسي الأحد الماضي ووصف آرسنال الجراحة بأنها ناجحة.

وأوضح آرسنال في بيان أنه ”من المتوقع أن تستغرق عملية إعادة التأهيل فترة زمنية تتراوح ما بين 6 إلى 9 أشهر، الجميع في النادي يساند كالوم لضمان عودته للملاعب مجددا في أقرب وقت ممكن“.

وبسبب انتهاء موسم قلب الدفاع البالغ من العمر 24 عاما فإن آرسنال بإمكانه الآن البحث عن بديل في خط الدفاع خلال فترة الانتقالات الحالية.

وقال المدرب ميكيل أرتيتا: ”سنحاول البحث عن بدائل خلال فترة الانتقالات الحالية لتعزيز صفوف الفريق، هذا ما سيحدث بكل تأكيد، إنه واجبنا وسنعمل على إنجاز هذه المهمة“.

