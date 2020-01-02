أنشيلوتي مدرب إيفرتون يسعى لفوز جديد على نادي ليفربول

حين تولى كارلو أنشيلوتي مهمة تدريب إيفرتون الشهر الماضي، كان المدرب الإيطالي يضع نصب عينيه بالفعل مباراة قمة مرسيسايد التي سيخوضها الفريق الأحد المقبل، في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أمام جاره ليفربول متصدر الدوري الممتاز.

وحقق أنشيلوتي حين كان يدرب نابولي الإيطالي إنجازا لم ينجح أي مدرب في إنجلترا في تحقيقه هذا الموسم حتى الآن، وهو الانتصار على فريق المدرب يورغن كلوب.

وخسر ليفربول 0/2 على ملعب نابولي في دوري أبطال أوروبا في سبتمبر أيلول الماضي، ثم تعادل 1/1 إيابا على ملعب أنفيلد، وهي المرة الوحيدة التي لم يحقق فيها ليفربول الفوز على ملعبه هذا الموسم.

الهزيمة الوحيدة الأخرى التي تجرعها ليفربول هذا الموسم كانت في كأس الرابطة، حين اضطر للدفع بتشكيلة شابة في مواجهة الفريق الأول لأستون فيلا؛ لأن التشكيلة الأساسية لليفربول كانت تخوض كأس العالم للأندية في قطر.

وقال أنشيلوتي حين تولى تدريب الفريق: ”مشجعو إيفرتون يعرفون سجلي أمام ليفربول وسيسعدهم هذا“.

وأضاف ”المنافسة كبيرة هنا (بين الفريقين) وستكون حافزا قويا لنا. علاقتي مع يورغن كلوب جيدة. من المثير دائما خوض منافسة أمام ليفربول“.

وتابع أنشيلوتي ”بالفعل تغلبت على ليفربول لكنه فريق تصعب هزيمته. كان يوما رائعا لي (حين حققت الفوز). أدرك مدى رغبة مشجعي إيفرتون في الفوز على ليفربول“.

وواصل ”المهمة ليست مستحيلة فلا يوجد مستحيل في كرة القدم“.

وتجاوب إيفرتون جيدا مع وصول أنشيلوتي الذي حل على رأس الجهاز الفني بدلا من ماركو سيلفا المقال، وحقق انتصارين على بيرنلي ونيوكاسل يونايتد، قبل أن يخسر لاحقا أمام مانشستر سيتي في الدوري الأربعاء الماضي.

وقد تشهد المباراة مشاركة الياباني تاكومي مينامينو مهاجم ليفربول الوافد حديثا من رد بول سالزبورغ النمساوي والذي قدّم أداء أثار إعجابا كبيرا خلال مواجهة فريقه السابق أمام ليفربول في دوري الأبطال، والذي شارك أيضا في مواجهة سالزبورغ أمام نابولي بقيادة أنشيلوتي.

وستكون مباراة القمة بين إيفرتون وليفربول أبرز مواجهات الدور الثالث لكأس الاتحاد والتي عادة ما تشهد حدوث مفاجآت في مبارياتها التي تتنافس فيها فرق من درجات أدنى أمام منافسين في الدوري الممتاز.

وبعد فترة ازدحام بالمباريات سيحاول كثير من المدربين إشراك عدد من البدلاء ولاعبي الصف الثاني وهو ما قد يفتح مجالا لإمكانية حدوث مفاجآت.

ومن بين المباريات التي ستضم فرقا من الدوري الممتاز في مواجهة فرق أخرى من درجات أدنى، سيحل كريستال بالاس بقيادة المدرب ستيف بروس بعد غد السبت، ضيفا على روتشديل المنافس في دوري الدرجة الثالثة.

وسيواجه مانشستر سيتي حامل اللقب فريق بورت فيل من الدرجة الرابعة، بينما سيلعب ويستهام يونايتد أمام جلينجهام من الدرجة الثالثة. أما بيرنلي فسيواجه بيتربره وهو من الدرجة الثالثة أيضا.

وسيشهد الإثنين مواجهة يتوقع أن تكون مثيرة بين آرسنال بقيادة المدرب الإسباني الجديد ميكيل أرتيتا أمام ليدز يونايتد متصدر دوري الدرجة الثانية بقيادة المدرب الأرجنتيني مارسيلو بيلسا في تكرار لنهائي كأس الاتحاد بين الفريقين في 1972.

وسيستضيف بريستون نورث إند وهو من الدرجة الثانية والفائز مرتين بلقب كأس الاتحاد منافسه نوريتش سيتي متذيل الدوري الممتاز، بينما سيحل نوتنغهام فورست صاحب المركز الرابع في الدرجة الثانية ضيفا على تشيلسي اللندني.