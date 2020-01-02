أتلتيكو مدريد يستعين بأشهر وكيل لاعبين لبيع هذا اللاعب لآرسنال

أفادت تقارير صحفية بأن أتلتيكو مدريد دعا خورخي مينديز وكيل اللاعبين الشهير؛ لمحاولة التوسط لاتفاق يقضي بانتقال الفرنسي توماس ليمار إلى آرسنال.

وكان ليمار قريبا من الانضمام إلى آرسنال العام 2018، قبل التوجه إلى أتلتيكو مدريد في صفقة بقيمة 63 مليون جنيه إسترليني من موناكو.

لكن النادي الإسباني شعر بأن المبلغ الضخم مبالغ فيه، ويسعى لتقليل خسائره ببيع لاعب الوسط الفرنسي إلى آرسنال من أجل التعاقد مع مهاجم جديد.

وذكرت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، أن آرسنال جدد اهتمامه باللاعب بعد تعيين ميكيل أرتيتا كمدير فني جديد للفريق اللندني، ويسعى أتلتيكو مدريد للاستفادة من هذا الاهتمام.

لذلك دعا أتلتيكو مدريد البرتغالي مينديز ”وكيل النادي الأكثر ثقة“، للعمل على بيع المدافع إلى آرسنال، خاصة وأن النادي الإنجليزي سعى خلف ليمار من قبل.

وأكد أرتيتا أنه مستعد لعقد اجتماع مع رؤساء النادي لمناقشة خططهم الآن لفترة الانتقالات الحالية، لكن من غير الواضح ما إذا كانوا سيمولون خطوة باهظة الثمن محتملة مثل ليمار.

وبعد تولي أرتيتا منصب المدير الفني في آرسنال قال راؤول سانليهي مدير الكرة: ”على الصعيد العالمي فترة الانتقالات الشتوية ليست الاستراتيجية بالنسبة للجميع، لكن الفترة الصيفية أفضل“.

وأضاف: ”الصيف الماضي بذلنا مجهودا رائعا، حيث كنا ممتنين للغاية للدعم الذي حصلنا عليه من الملاك للذهاب خطوة إلى الأمام حقا. سنجري محادثات مع ميكل لمعرفة الأشياء التي يمكننا القيام بها أو ما يجب علينا فعله“.

وأعلن أتلتيكو مدريد، قبل يومين، تعرض لاعبه ليمار لإصابة في عضلات الفخذ الأيمن، وأوضح النادي في بيان: ”ليمار تعرض لإصابة في عضلات الفخذ الأيمن، وخضع للفحوص الطبية في عيادة نافارا، للكشف عن مدى خطورة الإصابة“.

وانضم ليمار بذلك إلى قائمة اللاعبين الذين تحوم الشكوك حول مشاركتهم في مباراة الفريق المقررة أمام ليفانتي، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات المرحلة الـ19 من الدوري الإسباني.