صامويل أومتيتي يثير الجدل بحضور مباراة آرسنال ضد مانشستر يونايتد (صورة)

أثار المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي لاعب نادي برشلونة الإسباني، الجدل؛ بحضوره مباراة آرسنال ضد مانشستر يونايتد، أمس الأربعاء، على ملعب الإمارات، في قمة الجولة الـ21، من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونشر أومتيتي صورا التقطها من ملعب الإمارات أثناء حضوره المباراة؛ ما أثار التكهنات حول إمكانية مغادرة برشلونة والانتقال إلى آرسنال أو مانشستر يونايتد.

وبحسب صحيفة ”صن“ البريطانية، فإن تواجد أومتيتي في ملعب الإمارات يثير الشكوك حول مستقبل اللاعب الدولي الفرنسي، الذي تقلص دوره بشكل كبير في برشلونة بعد كأس العالم 2018 في روسيا.

وأوضحت الصحيفة أن عددا من مشجعي آرسنال طالبوا بالتعاقد مع اللاعب، خاصة مع العلاقة القوية التي تربط الغانرز مع اللاعبين الفرنسيين.

في حين تردد أن أومتيتي يتواجد في ملعب الإمارات كضيف فقط، حيث يرتبط بعلاقة صداقة مع مواطنه ألكسندر لاكازيت مهاجم آرسنال.

وسبق أن ارتبط أومتيتي بالانتقال إلى آرسنال ومانشستر يونايتد أكثر من مرة خلال الموسم الماضي، لكن لم يتم الأمر واستمر اللاعب داخل جدران قلعة ”كامب نو“.

وتقلص دور أومتيتي في برشلونة بسبب الإصابات، وأصبح المدرب إرنيستو فالفيردي يفضل الاعتماد على جيرارد بيكيه وكليمونت ليغليت في قلب الدفاع.

وانتهت المباراة بتفوق آرسنال 2/0 سجلهما نيكولاس بيبي وسوكراتيس باباستاثوبولوس في الشوط الأول، ليرفع الغانرز رصيده إلى 27 نقطة في المركز العاشر، مقابل 31 نقطة لمانشستر يونايتد في المركز الخامس.

وشارك أومتيتي البالغ من العمر 26 عاما في 7 مباريات فقط مع برشلونة الموسم الحالي، بواقع 547 دقيقة.