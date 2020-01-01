آرسنال يضرب مانشستر يونايتد بثنائية ويحقق فوزه الأول مع أرتيتا (فيديو)

اقتنص آرسنال، فوزا ثمينا على ضيفه مانشستر يونايتد، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء.

والتقى الفريقان على ملعب ”الإمارات“ ضمن منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل هدفي آرسنال كل من نيكولاس بيبي، ووسوكراتيس في الدقيقتين 8 و42.

وارتفع رصيد آرسنال إلى 27 نقطة في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد اليونايتد عند 31 نقطة، في المركز الخامس.

وحقق آرسنال فوزه الأول تحت قيادة مدربه ميكيل آرتيتا، بعد أن تعادل في مباراة وخسر أخرى منذ توليه تدريب ”الغانرز“.