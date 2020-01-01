أهداف مباراة آرسنال ضد مانشستر يونايتد.. 2-0 لـ“الغانرز“ (فيديو)

سجل نيكولاس بيبي الهدف الأول لفريق آرسنال في شباك نظيره مانشستر يونايتد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الأربعاء، على ملعب ”الإمارات“، في الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

آرسنال 1 × 0 مانشستر يونايتد | هددددددددددددددددددف بيبي كامل مع الاعادات ????#ARSMUN

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حساب الأهداف : @ADNAN_GOAL pic.twitter.com/RSTiYiqjgd — @FasterGoal (@FasterGoal483) January 1, 2020

وفي الدقيقة 42 أضاف سوكراتيس باباستاثوبولوس الثاني لآرسنال.

هددددددددددددددددددددددددددددددددددددددف أرسنال الثاني " سوكراتيس " HD حـسابـي الأسـاسـي @i7S8R pic.twitter.com/ydPl3ikvVW — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD20070) January 1, 2020

آرسنال 2 × 0 مانشستر يونايتد | هددددددددددددددددددف سوكراتيس كامل مع الاعادات ????#ARSMUN

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حساب الأهداف : @ADNAN_GOAL pic.twitter.com/QuHpZAthK4 — @FasterGoal (@FasterGoal483) January 1, 2020

ويحتل آرسنال المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة من 20 مباراة، وحقق 5 انتصارات فقط، وتلقى 6 هزائم، وتعادل 9 مرات.. وسجل آرسنال 26 هدفًا، واستقبل 30 هدفًا ويعد هداف الفريق الجابوني الدولي بيير إيمريك أوباميانغ برصيد 13 هدفًا.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس برصيد 31 نقطة بواقع 8 انتصارات، وتعادل 7 مرات، وتلقى الفريق 5 هزائم، وسجل الفريق 32 هدفًا واستقبل 23 هدفًا.. ويعد هداف الفريق ماركوس راشفورد برصيد 12 هدفًا.

وانتهى آخر لقاء بين الفريقين بالتعادل بهدف لكل منهما في الدوري بالموسم الماضي خلال شهر سبتمبر الماضي.