 أهداف مباراة آرسنال ضد مانشستر يونايتد.. 2-0 لـ“الغانرز“ (فيديو) – إرم نيوز‬‎

أهداف مباراة آرسنال ضد مانشستر يونايتد.. 2-0 لـ“الغانرز“ (فيديو)

أهداف مباراة آرسنال ضد مانشستر يونايتد.. 2-0 لـ“الغانرز“ (فيديو)

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

سجل نيكولاس بيبي الهدف الأول لفريق آرسنال في شباك نظيره مانشستر يونايتد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الأربعاء، على ملعب ”الإمارات“، في الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وفي الدقيقة 42 أضاف سوكراتيس باباستاثوبولوس الثاني لآرسنال.

ويحتل آرسنال المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة من 20 مباراة، وحقق 5 انتصارات فقط، وتلقى 6 هزائم، وتعادل 9 مرات.. وسجل آرسنال 26 هدفًا، واستقبل 30 هدفًا ويعد هداف الفريق الجابوني الدولي بيير إيمريك أوباميانغ برصيد 13 هدفًا.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس برصيد 31 نقطة بواقع 8 انتصارات، وتعادل 7 مرات، وتلقى الفريق 5 هزائم، وسجل الفريق 32 هدفًا واستقبل 23 هدفًا.. ويعد هداف الفريق ماركوس راشفورد برصيد 12 هدفًا.

وانتهى آخر لقاء بين الفريقين بالتعادل بهدف لكل منهما في الدوري بالموسم الماضي خلال شهر سبتمبر الماضي.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
آرسنال
الدوري الإنجليزي
الرياضة
تاغ
كرة القدم
مانشستر يونايتد
مختارات
تاريخ النشر
تاريخ التحديث