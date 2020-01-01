مورينيو يكشف مدى قوة إصابة هاري كين بعد مباراة توتنهام ضد ساوثهامبتون

تلقى توتنهام هوتسبير، اليوم الأربعاء، ضربة مزدوجة خلال الخسارة 1-صفر على ملعب ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد أن شهدت المباراة إصابة الثنائي هاري كين، وتانغاي ندومبلي.

ورغم تلك الهزيمة فإن أكبر مصدر للقلق لدى المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو هو رؤية هداف الفريق هاري كين يخرج من الملعب بعد إصابة في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر خلال الشوط الثاني حينما بذل جهدًا لتسجيل هدف ألغي لاحقًا بداعي التسلل.

وغادر كين، الذي أحرز 11 هدفًا في الدوري هذا الموسم، الملعب مباشرة عقب الإصابة ليترك فريقه مع خيارات محدودة في ظل غياب سون هيونغ-مين للمباراة الثالثة والأخيرة عقب تلقيه بطاقة حمراء في الخسارة أمام تشيلسي.

وغادر كين الملعب لاحقًا على عكازين.

وحينما سئل عن الإصابات قال مورينيو:“لا أعرف حالة تانغاي ندومبلي.. أعتقد أن هذه هي المرة العاشرة التي يصاب فيها هذا الموسم، وهذه الإصابات تمنعه من اللعب وتحرمه من مواصلة الأداء، وهاري كين يلعب دائما، ربما تكون الإصابة خطيرة أو ربما تكون بسيطة، لكن من المؤكد أنه سيغيب“.

وأضاف:“إصابة عضلة الفخذ الخلفية دائمًا ما تكون سلبية، هل أصيب بتمزق؟ هل هي إصابة بسيطة؟ حتى الآن لا أستطيع أن أجزم“.

وتعرض كين لعدة إصابات طويلة أجبرته على الابتعاد عن الملاعب خلال المواسم الأخيرة، وابتعد كين عن الملاعب لمدة شهر الموسم الماضي بسبب إصابة في أربطة الكاحل ثم واجه إصابة مشابهة في أبريل/ نيسان الماضي، واضطر للابتعاد حتى المباراة النهائية لدوري الأبطال.

وتسببت الخسارة الثالثة التي يتجرعها المدرب مورينيو في 9 مباريات في الدوري منذ أن تولى تدريب توتنهام في تبديد آمال عودة الفريق لمستواه عقب وصول المدرب البرتغالي، ويحتل الفريق اللندني المركز السادس متأخرًا بفارق 6 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع الذي تعادل بدوره مع برايتون آند هوف البيون.

وقال مورينيو، إن الحل لا يكمن بضم لاعبين جدد في وقت بدأت فيه فترة الانتقالات الجديدة.

وأوضح:“نحتاج وقتًا للعمل.. علينا التركيز على ما لدينا، ولا نريد أن نكون أكثر الأندية ضمًا للاعبين، وكل ما علينا هو العمل، وأرى أن النتيجة السيئة امتداد للعام الماضي، وطيلة 12 شهرًا واجه توتنهام صعوبة بتحقيق الفوز خارج الديار“.

وأضاف:“الأمر لا يتعلق بإبرام صفقات بل يتعلق بالعمل مع اللاعبين في الملعب“.