ليستر سيتي يعبر نيوكاسل ويواصل مطاردة ليفربول في وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي

أحرز أيوزي بيريز مهاجم ليستر سيتي هدفا في مرمى نيوكاسل يونايتد فريقه السابق، اليوم الأربعاء، وصنع آخر لزميله جيمس ماديسون لاعب الوسط في الفوز 3-صفر ليقلص الفارق مع ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبهذا الانتصار يرتفع رصيد فريق المدرب بريندان رودجرز إلى 45 نقطة من 21 مباراة في المركز الثاني متأخرا بفارق عشر نقاط عن ليفربول، الذي خاض 19 مباراة وسيستضيف شيفيلد يونايتد غدا الخميس.

ولم يتأثر ليستر سيتي كثيرا بغياب مهاجمه جيمي فاردي بسبب إصابة في ربلة الساق، بعد أن نجح بيريز في قطع تمريرة خاطئة من فلوريان لوجن مدافع نيوكاسل ليمر من فابيان شار ويسكن الكرة شباك الحارس مارتن دوبرافكا في الدقيقة 36.

وارتكب لوجن خطأ جديدا بعد أن فشل في تشتيت كرة لتصل إلى بيريز الذي مرر لماديسون. وسدد اللاعب الدولي الإنجليزي بقدمه اليسرى من مسافة بعيدة كرة سكنت الشباك بعدها بثلاث دقائق.

جاء هذا بعد أن أهدر نيوكاسل فرصة التقدم عبر البرازيلي جولينتون الذي تلقى كرة تخطت دفاعات ليستر، لكنه أخفق مرتين في إسكان الكرة شباك الحارس كاسبر شمايكل.

واستغل ليستر فرصة النقص العددي في نيوكاسل، الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين بعد أن استنفد التغييرات الثلاثة مع عدم قدرة شار على مواصلة اللعب بسبب إصابة، ليضيف الهدف الثالث في الدقيقة 87 عبر حمزة تشودري الذي سدد من خارج منطقة الجزاء.