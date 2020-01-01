ساوثهامبتون يسقط توتنهام في الدوري الإنجليزي

توج ساوثهامبتون فترة عيد ميلاد جيدة بالفوز على توتنهام هوتسبير 1-صفر بهدف رائع سجله المهاجم داني إينغز في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأربعاء.

وخدع إينغز منافسه توبي الدرفيرلد مدافع ساوثهامبتون السابق بمهارته العالية ليضع أصحاب الضيافة في المقدمة في الدقيقة 17، بينما لم يشكل توتنهام أي تهديد يذكر لمنافسه.

ومع إصابة هاري كين في عضلة الفخذ الخلفية وخروجه في الشوط الثاني استهل توتنهام العام الجديد بشكل بائس ونال مدربه جوزيه مورينيو إنذارًا بسبب مشادة مع الجهاز الفني لساوثهامبتون.

وأصيب كين أثناء تسجيل هدف ألغي بداعي التسلل وأكد حكم الفيديو المساعد القرار.

وجمع ساوثهامبتون 10 نقاط من 12 متاحة في آخر 4 مباريات ليخرج من منطقة الهبوط ويتقدم للمركز 12 برصيد 25 نقطة.

ويبقى توتنهام سادسًا متأخرًا بست نقاط عن تشيلسي الذي يحتل المركز الرابع.