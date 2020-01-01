اجتماع ثلاثي في ريال مدريد يسدل الستار على صفقة بوغبا ويشعل غضب زيدان

كشفت تقارير صحفية تفاصيل فشل صفقة انتقال الفرنسي بول بوغبا، نجم وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، إلى نادي ريال مدريد الإسباني.

وقالت صحيفة ”ديفنسا سنترال“ الإسبانية، إن اجتماعا ثلاثيا ضم الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد ورئيس النادي فلورنتينو بيريز والمدير الرياضي خوسيه أنخل سانشيز، شهد إسدال الستار على صفقة بوغبا.

وتابعت بقولها، في تقرير نشرته اليوم الأربعاء: ”التقى زيدان مع بيريز وسانشيز لبحث موقف ريال مدريد خلال النصف الأول من الموسم، والصفقات التي يمكن للنادي إبرامها في سوق الانتقالات الشتوية التي انطلقت رسميا اليوم الأول من يناير 2020“.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاجتماع شهد إصرار زيدان على إتمام صفقة واحدة فقط، وهي ضم الفرنسي بول بوغبا إلى صفوف ريال مدريد، وذلك رغم تألق ثلاثي وسط الميرينغي في الفترة الماضية، الألماني توني كروس، والبرازيلي كاسيميرو، والأوروغوياني الشاب فالفيردي، بالإضافة إلى وجود الكرواتي لوكا مودريتش، وإيسكو.

وأكدت الصحيفة المدريدية أن بيريز وسانشيز أبلغا زيدان باستحالة ضم بوغبا في سوق الانتقالات الشتوية الجارية، في ظل رفض مانشستر يونايتد التفريط في اللاعب المتوج ببطولة كأس العالم الأخيرة في روسيا 2018، إضافة إلى تصريحات مدير أعماله مينو رايولا حول استمرار اللاعب في ”أولد ترافورد“.

ومضت تقول: ”إجابة بيريز وسانشيز فيما يتعلق بصفقة بوغبا أصابت زيدان بحالة من الغضب الشديد، كون رغبته الأولى في الصفقات الخاصة بريال مدريد لم يتم تحقيقها على مدار فترتي انتقالات منذ توليه المسؤولية في مارس الماضي“.

وأردفت: ”غضب زيدان لم يغير من موقف رئيس ريال مدريد والمدير الرياضي على الإطلاق، حيث أكدا للمدرب الفرنسي أنه لا يوجد تقصير من جانب إدارة النادي الملكي في التعاقد مع بوغبا، ولكن موقف مانشستر يونايتد واضح تماما برفض الدخول في أي مفاوضات لبيعه، وبالتالي فإن مسؤولي الريال لا يستطيعون فعل أي شيء يخص هذا الملف“.

وغاب بوغبا عن صفوف مانشستر يونايتد بداعي الإصابة منذ الثلاثين من سبتمبر الماضي، وسط تقارير أشارت إلى تمرده ورغبته في الرحيل، قبل أن يعلن رايولا أن اللاعب لن يرحل عن المانيو.