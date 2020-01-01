غريليش يقود أستون فيلا لفوز نادر خارج ملعبه على بيرنلي في الدوري الإنجليزي

حقق أستون فيلا المتعثر ثاني انتصار له خارج ملعبه هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ليحصل على ثلاث نقاط ثمينة بالفوز 2-1 على مستضيفه بيرنلي، وهو أول فوز له في الدوري على ملعب تيرف مور منذ 1936.

واعتقد أستون فيلا أنه تقدم في الدقيقة 11 بضربة رأس من جاك غريليش، لكن حكم الفيديو المساعد ألغاه بداعي التسلل.

لكن ويسلي افتتح التسجيل في الدقيقة 23 بعد عمل رائع من غريليش.

وارتكب بيرنلي أخطاء دفاعية وافتقد روحه القتالية المعهودة، ولذلك لم يكن غريبا أن يضاعف غريليش الغلة لأستون فيلا قبل أربع دقائق من الاستراحة بإنهاء رائع لهجمة.

وأجرى المدرب شون دايك تبديلين بين الشوطين ليدفع بالثنائي جاي رودريغيز ويوهان بيرج جودموندسون ليتحسن الأداء.

وأهدر رودريغيز وكريس وود فرصتين سانحتين قبل أن يهز وود الشباك أخيرا بضربة رأس من تمريرة عرضية من آشلي وستوود في الدقيقة 80 لكن بيرنلي أخفق في إدراك التعادل.

وأصيب توم هيتون، حارس أستون فيلا الحالي وبيرنلي السابق، أثناء محاولة إنقاذ مرماه ونقل إلى خارج الملعب على محفة.