الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.. كل ما تريد معرفته عن مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد

تتجه الأنظار مساء اليوم الأربعاء إلى ملعب ”الإمارات“ لمتابعة لقاء آرسنال وضيفه مانشستر يونايتد في الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم في سهرة كروية ممتعة ومثيرة.

ويأمل كل من الفريقين تحقيق الفوز في لقاء الليلة على حساب الآخر خاصة مع محاولات كل فريق لتحسين مركزه وترتيبه بجدول الدوري.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة آرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة الحادية عشرة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت السعودية على ملعب الإمارات.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2 بصوت المعلق حفيظ دراجي.

ترتيب الفريقين

يحتل آرسنال المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة من 20 مباراة، وحقق الفريق 5 انتصارات فقط وتلقى 6 هزائم وتعادل 9 مرات.. وسجل آرسنال 26 هدفا واستقبل 30 هدفا ويعد هداف الفريق الجابوني الدولي بيير إيمريك أوباميانغ برصيد 13 هدفا.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس برصيد 31 نقطة بواقع 8 انتصارات وتعادل 7 مرات وتلقى الفريق 5 هزائم. وسجل الفريق 32 هدفا واستقبل 23 هدفا.. ويعد هداف الفريق ماركوس راشفورد برصيد 12 هدفا.

وانتهى آخر لقاء بين الفريقين بالتعادل بهدف لكل منهما في الدوري بالموسم الماضي خلال شهر سبتمبر الماضي.

آرسنال.. وأفكار أرتيتا

يسعى فريق آرسنال لتحقيق الفوز على حساب مانشستر يونايتد وحصد النقاط الثلاث لتحسين مركزه في جدول ترتيب البريمييرليج في ظل موجات الغضب التي تحاصر الفريق.

وحاول المدرب الإسباني مايكل أرتيتا، المدير الفني لفريق آرسنال بث الثقة في نفوس اللاعبين والجماهير بتصريحاته قبل اللقاء مؤكدا أن آرسنال يجب أن يتعامل كونه أكبر فريق في إنجلترا ويحظى بالثقة والكبرياء لتحقيق الانتصارات.

وأشار إلى أن استاد الإمارات يجب أن يبث الرعب في قلوب المنافسين موضحا أن مباراة مانشستر يونايتد قد تكون نقطة انطلاق للفريق لتصحيح الأوضاع بالموسم الحالي.

ولم يفز آرسنال في آخر 5 مباريات خاضها الفريق اللندني منذ أن تغلب على وست هام يوم 9 ديسمبرالماضي في الدوري، وهو ما يزيد صعوبة المهمة أمام الجانرز في رحلة البحث عن عودة الانتصارات.

ويعاني آرسنال من غيابات مؤثرة على رأسها كيران تيرني وسياد كولاسيناك وكالوم تشامبيرس مع احتمالية ابتعاد جرانيت تشاكا الذي طلب الرحيل إلى هيرتا برلين الألماني.

ويعتمد أرتيتا على طريقة 4-2-3-1 بوجود الحارس بيرنرد لينو وأمامه رباعي الدفاع دافيد لويز وشكودران موستافي ونيلس ماتيلاند وبوكايو ساكو بينما يقود خط الوسط لوكاس توريرا وماتيو جاندوزي أو تشاكا مع صانع اللعب مسعود أوزيل.

ويلعب أرتيتا بالمثلث الهجومي بيير أوباميانج ونيكولاس بيبي وألكسندر لاكازيت من أجل اختراق دفاعات مانشستر يونايتد.

مانشستر يونايتد.. وعودة بوغبا

يتطلع فريق مانشستر يونايتد بقيادة مديره الفني النرويجي أولي سولشاير لتحقيق الفوز أيضا أملا في دخول المربع الذهبي للدوري الإنجليزي.

وأعلن سولشاير جاهزية النجم الفرنسي بول بوغبا لقيادة خط وسط الفريق من جديد بعد غياب للإصابة مؤكدا صعوبة لقاء آرسنال بالنسبة لفريقه مع النتائج المتراجعة لأصحاب الأرض الباحثين عن تحقيق الفوز.

ويغيب عن مانشستر يونايتد إريك بايلي وماركوس روخو وديوجو دالوت وسكوت ماكتموناي، ويعتمد مانشستر يونايتد على تشكيلته التي تضم الحارس دافيد دي خيا وأمامه رباعي الدفاع فيكتور ليندلوف وهاري ماجواير وآرون بيساكا ولوك شاو.

ويقود خط الوسط نيمانيا ماتيتش وبول بوجبا وأندرياس بيريرا مع ثلاثي الهجوم دانييل جيمس وماركوس راشفورد وأنتوني مارسيال.

وقال محمد شوقي، لاعب وسط ميدلسبره الإنجليزي الأسبق لـ“إرم نيوز“ إن مانشستر يونايتد أمامه اختبار صعب لأن آرسنال جريح ويلعب وسط جماهيره ويسعى لتصحيح مساره.

وتوقع شوقي مباراة صعبة ومتكافئة وحافلة بالندية موضحا أن مانشستر يونايتد لديه أوراق هجومية وخاصة راشفورد ومارسيال.