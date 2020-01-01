لامبارد يستقر على مهاجم سيسكا موسكو الروسي لدعم تشيلسي في يناير

يبحث فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي عن تدعيم صفوف فريقه بمهاجم جديد مع انطلاق فترة الانتقالات الشتوية اليوم الأربعاء.

ويسعى النادي اللندني لضم مهاجم جديد لتعويض الرحيل المرتقب للثنائي باتشواي واوليفييه جيرو عن ستامفورد بريدج.

الحل الروسي

وقالت صحيفة ”ديلي اكسبريس“ البريطانية إن فيودور تشالوف لاعب سيسكا موسكو أصبح المرشح الأقرب لدعم هجوم تشيلسي في الميركاتو الشتوي.

ووجه لامبارد أنظاره إلى تشالوف بعد تعثر صفقتي تيمو فيرنر نجم ريدبول لايبزيغ الألماني، وموسى ديمبلي مهاجم ليون الفرنسي.

وأخبر لامبارد إدارة البلوز أن المهاجم الروسي هو إحدى أولوياته خلال الانتقالات الشتوية؛ إذ يسعى مدرب البلوز لتدعيم فريقه الشاب بعناصر جديدة.

ورصدت إدارة النادي اللندني 20 مليون جنيه إسترليني لحسم صفقة تشالوف من سيسكا موسكو.

تعثر مزدوج

وذكرت الصحيفة البريطانية أن تشيلسي حاول التعاقد مع تيمو فيرنر نجم لايبزيغ، كما حاول ضم موسي ديمبلي من ليون مقابل مبلغ مالي بالإضافة إلى أوليفييه جيرو.

واصطدم تشيلسي بعدم رغبة اللاعبين في الانتقال إلى أنديه أخرى في منتصف الموسم.

علاقة وطيدة

ووضع تشيلسي تشالوف كبديل للثنائي فيرر وديمبلي لتدعيم هجوم الفريق.

وأشارت ”ديلي اكسبريس“ إلى أن إدارة تشيلسي ترتبط بعلاقة وطيدة مع إدارة سيسكا موسكو.

وقدم فيودور تشالوف البالغ من العمر 21 عاما موسما جيدا العام الماضي إذ سجل 15 هدفا لسيسكا، كما سجل 6 أهداف خلال الموسم الحالي.

ويسعي لامبارد لضم مهاجم آخر مع تامي أبراهام نجم الفريق المتألق خلال الموسم الجاري، إذ يأمل البلوز في إنهاء موسمهم بأحد المراكز الأربعة الأولي بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.