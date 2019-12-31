سوشيال ميديا الرياضة: نجوم العالم يحتفلون بالعام الجديد.. وسيرجيو روبيرتو يوجه رسالة مؤثرة لوالدته الراحلة

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

نيمار: 2019 سنة التعلم

نشر نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ لوداع العام الماضي واستقبالا للعام الجديد، وعلق اللاعب قائلا: ”2019 سنة التعلم المباركة“.

سيرجيو روبيرتو يعد أمه بمواصلة القتال

نشر سيرجيو روبيرتو لاعب نادي برشلونة الإسباني صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة والدته المتوفاة منذ أيام، وعلق اللاعب: ”أنا أحبك يا أمي، أعدك بأني لن أتوقف عن القتال، كما علمتنا حتى اللحظة الأخيرة، أمي لقد منحتني درسا في الحياة، بحيث أكون إيجابيا دائما حتى في اللحظات الصعبة، حتى آخر لحظة كنت مبتسمة، أعدك بأني سأجعلك فخورة بابنك، أعلم أنك دائما جانبي“.

راشفورد: مصمم على تقديم عقد أفضل

نشر ماركوس، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي صورا له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ جمعت مشواره مع كرة القدم خلال العقد المنتهي.

وعلق اللاعب: ”كان بعض العقد، وأحب كل جزء من الرحلة حتى الآن، ممتن لكل من ساعدني على طول الطريق، والتمتع بلحظات رائعة بالفعل، لكني مصمم على أن تكون هذه مجرد بداية لأشياء أكبر وأفضل“.

كاباييرو يحتفل بعيد ميلاد زوجته

نشر ويلي كاباييرو، حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي، صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة بناته وزوجته احتفالا بعيد ميلادها، وعلق الحارس قائلا: ”عيد ميلاد سعيد لوليارايا نحن نحبك كثيرا“.

برناردو سيلفا: فرحة جماهير المان سيتي أفضل لحظاتي في 2019

نشر برناردو سيلفا، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، صورة عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ لجماهير فريقه احتفالا بلقب الدوري الموسم الماضي، وعلق اللاعب: ”بعض لحظاتي المفضلة من 2019“.

Some of my favourite moments from 2019 pic.twitter.com/a2xoCGFbiS — Bernardo Silva (@BernardoCSilva) December 31, 2019

فان دايك: رحلة كفاح

نشر فان دايك، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، صورتين له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ في بداية العقد مع بدء مشواره مع كرة القدم، والآن، وهو ما يعكس قصة كفاح اللاعب، الذي علق قائلا: ”بداية العقد ونهاية العقد“.

Beginning of End of

the decade the decade pic.twitter.com/CtNwLLBLUL — Virgil van Dijk (@VirgilvDijk) December 31, 2019

سمولينغ: زوجتي وابني أفضل ما حدث لي خلال العقد المنصرم

نشر كريس سمولينغ، لاعب نادي روما الإيطالي صورا له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“، تجمع أبرز ذكريات العقد المنصرم، وعلق اللاعب: ”ما هي 10 سنوات مضت، الكثير من الذكريات المذهلة والكثير غيرها لا يزال يتعين القيام بها، زوجتي سام وصبي الصغير ليو، نتمنى لكما كل عام جديد رائع“.

What a 10 years it has been, so many incredible memories and so many more still to make. From myself, my wife Sam and my little boy Leo we wish you all a wonderful New Year! ???? pic.twitter.com/YkXQIpekaj — Chris Smalling (@ChrisSmalling) December 31, 2019

أسينسيو: أودع 2019 بالعمل الجاد

نشر ماركو أسينسيو لاعب ريال مدريد الإسباني فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ أثناء أدائه لبعض التدريبات التأهيلية استعدادا للعودة للملاعب، حيث علق اللاعب: ”وداعا لعام 2019 بالعمل الجاد“.

غوميز: اللحوم والقهوة العربية كل ما يحتاجه الأسد

نشر بافيتيمبي غوميز لاعب نادي الهلال السعودي، فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“، وهو يجلس انتظارا للقهوة واللحم، وعلق اللاعب: ”كل ما يريده الأسد للعام الجديد هو القهوة العربية واللحوم“.

All the Lion want for new year is the Arabic coffee and the meat ???????? #TheLionIsHungry #withfamily pic.twitter.com/6h6iqFjgyL — Bafétimbi Gomis (@BafGomis) December 31, 2019

كوكا على جبال دهب

نشر المصري أحمد حسن ”كوكا“، لاعب نادي سبورتنغ براغا البرتغالي، صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة أخيه من على أحد جبال منطقة دهب، وعلق كوكا: ”مع أخويا الكبير“.