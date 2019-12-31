مورينيو يستهدف ضم 3 صفقات جديدة لتوتنهام في الميركاتو الشتوي

تواصل إدارة نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، العمل على دخول سوق الانتقالات الشتوية بقوة لتدعيم الفريق استعدادا لما تبقى من منافسات في الموسم الجاري.

ويسعى البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق، لتدعيم خطوطه بعدد من الصفقات لتحسين النتائج التي تراجعت بشكل مفاجئ منذ انطلاق الموسم الحالي، وهو ما أدى إلى رحيل المدرب السابق ماوريسيو بوكيتينيو.

ثلاثي جديد

وقالت صحيفة ”ديلي إكسبريس“ البريطانية إن جوزيه مورينيو يستهدف ضم 3 صفقات جديدة لتوتنهام خلال الميركاتو الشتوي.

ويسعى المدرب البرتغالي الذي تولى مهمة الفريق في الشهر الماضي لتقوية عدة مراكز في الفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن توتنهام يكافح للوصول إلى أحد المراكز الأربعة الأولى، حيث يدرك مورينيو أن الصفقات الجديد ستشكل دعما كبيرا للفريق في هذا الأمر.

ونقلت الصحيفة البريطانية تصريحات لبول جليمور مراسل شبكة ”سكاي سبورتس“ أوضح فيها خطة مورينيو لتدعيم صفوف السبيرز بثلاثة لاعبين جدد خلال الشهر المقبل.

أولوية الدفاع

وقال مراسل سكاي سبورتس: ”يبحث مورينيو عن قلب دفاع أيسر، إلا أن ذلك سيحدث حال رحيل اللاعبين المتواجدين، خاصة أن فيرتونغين قلب دفاع الفريق الذي يلعب في نفس المركز تتبقى في عقده 6 أشهر فقط“.

وأوضح أن توتنهام مهتم بالثنائي ناثان أكي مدافع بورنموث، وعيسى ديوب مدافع فريق وستهام.

وأضاف جليمور: ”يخطط توتنهام أيضا لتدعيم مركز الظهير الأيمن، حيث كان كل من هيروكي ساكاي لاعب مارسيليا الفرنسي، وهاساي لاعب نابولي ضمن قائمة اهتمامات الفريق اللندني في الصيف الماضي“.

وأكمل أن إدارة توتنهام ترصد 20 مليون جنيه إسترليني فقط لتدعيم هذا المركز.

مهاجم جديد

وذكر مراسل سكاي سبورتس أنه بجانب تدعيم خط الدفاع، فإن مورينيو يبحث عن لاعب مهاجم متعدد الاستخدامات بجانب نجم الفريق الكوري سون.

وأشار إلى أن هناك اهتماما كبيرا بإيفرتون سواريز نجم فريق جيرميو البرازيلي، بجانب عودة جاك كلارك من الإعارة إلى فريق ليدز، حيث سيتم تقييمه من جانب مورينيو.