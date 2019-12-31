إصابة تشامبرز تسبب صدمة قوية في آرسنال قبل مواجهة مانشستر يونايتد

لم تتوقف خسائر فريق آرسنال عند الخسارة أمام منافسه اللدود تشيلسي قبل أيام في ديربي لندن ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تعرض كالوم تشامبرز مدافع الفريق للإصابة بركبته خلال مباراة تشيلسي.

غياب طويل

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية إن هناك مخاوف كبيرة في آرسنال من أن يستمر غياب تشامبرز عن الفريق حتى نهاية الموسم، ويخشى مسؤولو الغانرز بعد إجراء الفحوصات الأولية أن تكون الإصابة التي تعرض لها اللاعب في الركبة خطيرة.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب خضع، اليوم، لاختبارات مكثفة، وسط مخاوف متزايدة من إصابته في الرباط الصليبي للركبة.

نقطة مضيئة

وظهر تشامبرز بمستوى جيد مع آرسنال خلال مشاركاته في الموسم الجاري، وكان بمثابة النقطة المضيئة في موسم الغانرز السيئ.

وشكلت إصابته ضربة قوية لميكيل أرتيتا المدير الفني الجديد للفريق، وهو ما سيدفع النادي للبحث عن مدافع جديد لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية التي تنطلق، غدًا الأربعاء.

وعلى الرغم من التوقعات بتقديم دعم مالي محدود لأرتيتا في ظل الغياب لثلاثة مواسم عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا، إلا أنه من المؤكد أن آرسنال سيدعم أرتيتا بما يكفي لتدعيم خط دفاع الفريق.

المرشح الأقرب

وأكدت ”ديلي ميل“ أن دايوت أوباميكانو مدافع فريق ريدبول لايبزيغ الألماني هو أبرز المرشحين لدعم دفاع آرسنال في الميركاتو الشتوي.

ويمكن للنادي اللندني إقناع لايبزيغ بالتخلي عن أوباميكانو بأقل من 40 مليون جنيه إسترليني.

وكان لاعب لايبزيغ البالغ من العمر 21 عامًا أحد المرشحين للانتقال إلى آرسنال خلال الصيف الماضي قبل نهاية عقده بموسم ونصف الموسم إلا أن إدارة الغانرز رأت أن القيمة التي يطلبها النادي الألماني لبيعه مبالغ فيها.