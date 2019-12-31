كلوب: هذه نصيحتي لنجوم ليفربول.. ولا أعد بتحقيق لقب الدوري الإنجليزي

شدد المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، على أهمية أن يبذل جميع اللاعبين قصارى جهدهم من أجل مواصلة سلسلة النتائج الإيجابية للفريق على ملعبه ”أنفيلد“.

قال كلوب في تصريحات لموقع نادي ليفربول، اليوم الثلاثاء: ”فخور بكل اللاعبين، وأتمنى أن تفخر الجماهير أيضا بهم، كما قلت من قبل الموسم لم ينته بعد، أظهر الأولاد في أكثر من مناسبة أننا نقاتل بكل ما لدينا“.

وأضاف: ”يجب أن تكون المباريات على ملعبنا ميزة، المواجهة الأخيرة كانت معركة، ومن الواضح أننا خضناها معا وفي النهاية فزنا بها، الأمر صعب للغاية، ولكن لا أحد يشكو من ذلك، نحن لا نبحث عن الأعذار، هؤلاء الأولاد يبذلون كل ما لديهم، وهذا ما سنفعله في 2 يناير أمام شيفيلد يونايتد“.

وقال كلوب لشبكة ”ESPN“: ”جماهير ليفربول يائسة من الحصول على اللقب؟ لا يمكننا تغيير ذلك، الأمر يتطلب بعض الوقت، عليك أن تعمل وتفوز بجميع المباريات المقبلة، خاصة وأن هؤلاء المشجعين شاهدوا سيناريوهات غريبة أضاعت منهم اللقب خلال السنوات الماضية“.

وأضاف: ”لست متأكدا من الفوز بلقب البريميرليغ ولكن لدينا فرصة واضحة بعد النتائج الجيدة التي حققناها حتى الآن، ولكن علينا أن نقاتل حتى النهاية، لا شيء سهلا بالنسبة لنا“.

ويتربع ليفربول على عرش صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 55 نقطة بفارق 13 نقطة عن أقرب منافسيه، ولديه مباراة مؤجلة أمام وست هام.