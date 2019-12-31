عثمان ديمبلي يدفع نادي برشلونة لحسم صفقة نجم تشيلسي في الميركاتو الشتوي

قالت تقارير صحفية بريطانية إن نادي برشلونة الإسباني يريد حسم صفقة البرازيلي ويليان، نجم وسط تشيلسي الإنجليزي، خلال سوق الانتقالات الشتوية التي تنطلق غدا الأربعاء.

وأشار موقع sportsmole إلى أن مسؤولي برشلونة يريدون استغلال موقف ويليان الحرج في تشيلسي، حيث ينتهي عقده في يونيو 2020، من أجل الضغط على إدارة البلوز لبيعه في الميركاتو الشتوي، والاستفادة من مقابل مادي ولو كان ضئيلا، حتى لا يرحل مجانا بنهاية الموسم.

وتابع الموقع، في تقرير نشره اليوم الثلاثاء: ”سيكون ويليان الحل السحري بالنسبة لبرشلونة لسد النقص في خط وسط الفريق من الناحية الهجومية، وذلك في ظل الإصابات التي لا تنتهي للفرنسي عثمان ديمبلي، الذي يغيب كثيرا عن صفوف البلوغرانا منذ انتقاله إلى العملاق الكتالوني في صيف 2017 من بوروسيا دورتموند الألماني“.

ولا يغيب ويليان عن المشاركات كأساسي في تشكيلة مدرب تشيلسي فرانك لامبارد، حيث لعب جميع مباريات الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ، باستثناء مباراة واحدة فقط، وفي المجمل لعب ويليان 25 مباراة، أحرز خلالها 5 أهداف وصنع 5 أخرى.

وتبلغ القيمة التسويقية لويليان البالغ من العمر 31 عاما حوالي 32 مليون يورو، بحسب تقديرات موقع ”ترانسفير ماركت“.

وكان ويليان هدفا دائما لنادي برشلونة، ولكن المفاوضات دائما ما كانت تتعثر في مراحلها الأخيرة.

وانتقل ويليان إلى تشيلسي من نادي أنجي الروسي في صيف 2013 مقابل 35 مليون يورو.