مانشستر يونايتد يلجأ للخطة ”ب“ من أجل تعويض صفقة هالاند

ذكرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية أن المهاجم الإنجليزي الشاب دومينيك كالفيرت ليوين، لاعب إيفرتون، أصبح الهدف الأول لمانشستر يونايتد بعد الفشل في التعاقد مع المهاجم النرويجي الشاب إيرلينغ هالاند، لاعب سالزبورغ النمساوي السابق، والذي فضل الرحيل نحو بروسيا دورتموند.

وبحسب الصحيفة، فقد كان الدولي الإنجليزي لتحت 21 سنة والبالغ 22 سنة خطة ”ب“ في حال الفشل في التعاقد مع هالاند، لكنه حاليا أصبح الهدف الأساسي للمدرب النرويجي أولي جونار سولشاير.

ويستعد مانشستر يونايتد لدفع مبلغ يصل إلى 50 مليون جنيه استرليني، حوالي 3 أضعاف ثمن هالاند، من أجل إقناع إيفرتون بالتخلي عن نجمه الشاب.

ورغم كون مانشستر يونايتد مرتبطا بنجم بروسيا دورتموند الدولي الإنجليزي جادون سانشو، لكن منافسة تشيلسي على الصفقة تجعل مهمة الفريق في ضمه صعبة، خصوصا أن المبلغ المطلوب من فريقه يتجاوز 100 مليون جنيه استرليني.

وتألق دومينيك كالفيرت ليوين في الفترة الأخيرة رفقة إيفرتون، وكان وراء أهداف فوز الفريق أمام بيرنلي 1-0 ونيوكاسل 2-1 في أول لقاءين تحث قيادة المدرب الجديد المخضرم الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وأكد المدرب الإيطالي أنه معجب بنجم فريقه الشاب وأنه كان يراقبه حين كان مدربا لنابولي، وأضاف قائلا: ”هناك العديد من الناس يراقبونه أيضا“.

وسيجد مانشستر يونايتد مقاومة قوية من أنشيلوتي في حال تقدم بعرض لضم ليوين في فترة الانتقالات الشتوية الحالية لكن المدرب الإيطالي يرغب في بقائه رفقة بقية النجوم لقيادة الفريق نحو مراكز أوروبية.

وما زال مانشستر يونايتد يبحث عن مهاجم يعوض رحيل الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو الصيف الماضي نحو إنتر ميلانو، ويعتبر من أولويات الفريق في سوق الانتقالات القادمة.

إلى ذلك، انتقد لوكاس برود، الكاتب العام لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، استعمال تقنية حكم الفيديو في الدوري الإنجليزي الممتاز، واعتبر أن الحكام يرتكبون أخطاء كبيرة في قضية الإعلان عن تسلل.

ويعتبر مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم المسؤول عن قوانين كرة القدم وتغييرها، وهو الوحيد المخول بتغيير القوانين واقتراح قوانين جديدة.

وتعرضت تقنية الفيديو لانتقادات كبيرة من طرف مدربي فرق الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث رفضت مؤخرا عدة أهداف بسبب حالات تسلل وكان ضحيتها فرق وولفرهامبتون وكريستال بالاس ونوريتش سيتي وبرايتون وشيفلد يونايتد.

وانتقد نونو سانتو، مدرب وولفرهامبتون، إلغاء هدف التعادل لفريقه أمام ليفربول بدعوى تسلل غير واضح على لاعبه جوني، فيما وصف بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، تقنية الفيديو بكونها تفسد كرة القدم.

وقال لوكاس برود، الكاتب العام لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، في تصريحات نشرتها ”ذا صن“: ”تقنية الفيديو تبقى أساسية ولا نقاش فيها، لكن لا يجب أخذ وقت كبير للبحث عن أشياء هامشية“.

وأضاف حول حالات التسلل: ”إن كان شيء غير واضح في الوهلة الأولى فهو غير واضح ولا يجب أخذه بعين الاعتبار“.

وأكد لوكاس برود أن فكرة تقنية الفيديو ليست البحث عن أشياء غير موجودة، وقال: ”النظر إلى 15 زاوية كاميرا للبحث عن أشياء غير موجودة لم يكن نهائيا فكرة تقنية حكم الفيديو“.

وأضاف متحدثا عن حالات التسلل: ”إن قضيت عدة دقائق في البحث إن كان متسللا أم لا فهذا يعني أنه غير واضح ويجب الحفاظ على القرار الأول“.

واعتبر الكاتب العام لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم أن هدف تقنية حكم الفيديو هو التخلص من الأخطاء الواضحة، وقال: ”هذه هي المشكلة، الناس تحاول أن تكون قانونية للغاية، نحن نحاول أن نتخلص من الأخطاء الواضحة فقط“.

وأضاف: ”سنقوم بالتواصل مع جميع المسابقات التي تستخدم تقنية الفيديو، لأننا نشهد تطورات ليست كما ينبغي وقد تحتاج لإعادة ضبطها“.

وبحسب صحيفة ”ذا صن“ فإن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يصر على كونه يطبق تعليمات مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيما يخص استعمال تقنية حكم الفيديو، وهو ما قد يغضبهم من تصريحات لوكاس برود.

وكان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قد أكد منذ البداية خلال استعماله تقنية حكم الفيديو أن المشكلة تبقى هي حالات التسلل وأنهم يستعملون تقنية D 3 المتاحة.

وبحسب الإحصائيات فإن هناك 22 هدفا تم إلغاؤها بداعي التسلل منذ بداية الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز.