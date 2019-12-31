لالانا: ليفربول لن يتراجع

قال آدم لالانا لاعب وسط ليفربول إن ناديه متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لن يشعر بالرضا عن نفسه بشكل يؤثر على مسيرته لحصد اللقب المحلي لأول مرة في 30 عاما.

ويتصدر ليفربول الدوري برصيد 55 نقطة قبل 19 مباراة من النهاية، وبفارق 13 نقطة على ليستر سيتي صاحب المركز الثاني و14 نقطة على مانشستر سيتي حامل اللقب. ويتبقى مباراة إضافية لليفربول.

وبات ليفربول ثالث فريق لا يخسر في 50 مباراة متتالية على أرضه في دوري الأضواء الإنجليزي بعدما فاز 1-صفر على ولفرهامبتون واندرارز يوم الأحد الماضي وقال لالانا إن النادي سيحاول مواصلة ذلك في 2020.

وقال لالانا لموقع النادي ”نريد الحفاظ على هذا المستوى مع بدء العام الجديد وإبقاء أنفيلد كحصن منيع“.

ورشح كثيرون ليفربول لحصد لقب الدوري الذي طال انتظاره بينما قال سيرغيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي إنه سيكون من الصعب جدا تعويض فارق النقاط مع المتصدر.

لكن لالانا أكد أن الفريق لا يفكر بعيدا وأن تركيزه ينصب فقط على المباراة التالية أمام شيفيلد يونايتد يوم الخميس ثم المواجهة أمام جاره إيفرتون في كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد.

وقال لالانا ”سنخوض مباراتين مهمتين على أرضنا في أسبوع، وهما شفيلد يونايتد الذي يؤدي موسما رائعا، ثم مباراة القمة في الكأس“.

وغاب شيردان شاكيري لاعب وسط ليفربول عن مواجهة ولفرهامبتون بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، بينما قال المدرب يورجن كلوب إن اللاعب السويسري ربما يبتعد لحوالي عشرة أيام.

وأضاف المدرب الألماني ”شاكيري كان سيبدأ اللقاء.. لكنه شعر ببعض الألم في عضلات الفخذ الخلفية. الآن هو خارج التشكيلة لكنه لن يغيب طويلا وربما يبتعد لأسبوع أو عشرة أيام“.