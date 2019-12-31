مينو رايولا يكشف حقيقة قرب رحيل بوغبا عن مانشستر يونايتد

قال أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد إن لاعب الوسط بول بوغبا سيعود للتشكيلة قبل اللعب في ضيافة آرسنال في أول أيام العام الجديد بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد غيابه عن الانتصار 2-صفر على بيرنلي كإجراء احترازي.

وعاد لاعب منتخب فرنسا للعب بعد غياب طويل بسبب الإصابة خلال هزيمة يونايتد 2-صفر أمام واتفورد يوم الـ22 من ديسمبر/ كانون الأول وشارك لمدة 45 دقيقة في الفوز 4-1 على نيوكاسل يونايتد يوم الخميس.

وشعر بوغبا بآلام في الكاحل بعد مباراة نيوكاسل لكن سولشاير قال، إن اللاعب البالغ من العمر 26 عاما سيكون جاهزا لمباراة يونايتد التالية.

وأبلغ سولشاير الصحفيين ”ابتعد لفترة طويلة ولم يشعر بأنه على ما يرام. عندما تبتعد لفترة طويلة سيتطلب الأمر بعض الوقت حتى تكون لائقا بنسبة 100 في المئة.

”لم يكن مستعدا (لمواجهة بيرنلي) لأنه لم يخض العديد من المباريات وشارك في مباراتين خلال أيام قليلة وكان بحاجة لوقت من أجل التعافي“.

وذكرت تقارير في الفترة الأخيرة أن بوغبا بات قريبا من الرحيل عن يونايتد لكن وكيله مينو رايولا أبلغ شبكة سكاي سبورتس يوم الاثنين أن لاعب الوسط سيستمر في أولد ترافورد.

وأضاف ”بوغبا يحترم دائما مانشستر يونايتد كما هو الحال لمانشستر يونايتد مع بول. والوحيد الذي يتحدث عن مانشستر يونايتد وعن بول هو أولي.

”لقد وصلني ما قاله (سولشاير). هو (بوغبا) لن يرحل وهذا جيد ونحن على علاقة جيدة بالنادي. طالما استمر بول في مانشستر يونايتد فهو يريد الفوز بالألقاب.. هو يريد أن يبذل قصارى جهده“.

وتابع ”يعاني بول قليلا بسبب الإصابة التي نحاول علاجها وأعتقد أن هذا الأمر يحظى باهتمامنا الأساسي حاليا“.

ولا يمر بوغبا بأفضل فتراته هذا الموسم ولم يسجل أو يصنع أي هدف باستثناء المساهمة في هدفين في الجولة الافتتاحية للدوري الممتاز.

وأصيب سكوت مكتوميناي لاعب وسط يونايتد في أربطة الركبة خلال الفوز على نيوكاسل، وقال سولشار إن اللاعب البالغ من العمر 23 عاما قد يغيب لمدة شهر.

وأضاف المدرب النرويجي ”لا أتوقع عودته خلال أسابيع قليلة. لا أدري إن كان سيغيب لثلاثة أو أربعة أسابيع… علينا أن نجد طريقة لتجاوز هذه المشكلة“.

وبفوزه على بيرنلي، تقدم يونايتد إلى المركز الخامس في الترتيب بينما تراجع آرسنال إلى المركز الـ12 بعد هزيمته أمام تشيلسي أمس الأحد.