غوارديولا بعد مزيد من الجدل: حكم الفيديو المساعد ”فوضى كبيرة“

قال بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، إن نظام حكم الفيديو المساعد بمثابة ”فوضى كبيرة“ بعد جولة شهدت المزيد من القرارات المثيرة للجدل في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويستخدم نظام حكم الفيديو المساعد في الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة هذا الموسم ولا يوجد علامات على تراجع الجدل أو على ترحيب الجماهير بالتكنولوجيا الجديدة.

وقال غوارديولا بعد فوز سيتي 2-صفر على شيفيلد يونايتد، أمس الأحد: ”في كل أسبوع هناك فوضى كبيرة. في مباريات أخرى، هناك فوضى كبيرة. أتمنى أن تكون الأمور أفضل في الموسم المقبل“.

وكانت مواجهة سيتي ضد شيفيلد واحدة من مباريات عديدة شهدت إلغاء أهداف بسبب تسللات بفارق بسيط للغاية، بعد أن استخدم نظام حكم الفيديو المساعد الخطوط الهندسية لإصدار قرارات تستغرق الكثير من الوقت.

وبدا أن شيفيلد افتتح التسجيل عن طريق ليس موسيه في الدقيقة الـ28 لكن الهدف أُلغي بعدما قرر حكم الفيديو المساعد أن مهاجم الفريق القادم من يوركشير كان في وضع تسلل بفارق ضئيل جدا.

وبعد لحظات من هذه الواقعة، أبدى مشجعو الفريقين معارضتهم لحكم الفيديو المساعد في هتاف موحد، كما هتفت جماهير شيفيلد ”هذه ليست كرة قدم“ وهو هتاف أصبح مألوفا في العديد من المباريات.

وأشار كريس وايلدر، مدرب شيفيلد، إلى إلغاء هدف سجله تيمو بوكي، مهاجم نوريتش سيتي، بسبب حالة تسلل مماثلة خلال تعادل فريقه 2-2 مع توتنهام هوتسبير يوم السبت وقال إن هناك ”ثماني أو تسع“ وقائع خلال هذه الجولة فقط.

وقال وايلدر: ”لا يوجد أدلة دامغة، مجرد خطوط وزوايا غير واضحة. يجب أن تكون هناك طريقة أكثر وضوحا لتعريف التسلل“.

وردا على سؤال عن ما إذا كان النظام بحاجة لإصلاح أو يجب التخلص منه تماما، قال مدرب شيفيلد: ”هذا ليس قراري، يجب أن تتحسن الأمور. لكن مرة أخرى، هناك ثمانية أو تسعة أهداف أُلغيت“.

وأضاف: ”كلما كان هناك جدل في كل هدف، سيتم تحليله مرة أخرى. أنا فقط لا أعتقد أن النظام دقيق بما يكفي لصنع الفارق“.

كما أبدى وايلدر غضبه إزاء هدف سيتي الأول، حيث بدا أن الحكم كريس كافانا اعترض طريق مدافعي شيفيلد قبل أن يمرر كيفن دي بروين إلى سيرجيو أغويرو ليفتتح التسجيل.

وقال: ”ذهبت لرؤية الحكم وكان أمينا حول الواقعة. نرتكب أخطاء وأعتقد أنه ارتكب خطأ أيضا.

”نتحدث حول القاعدة الجديدة حيث يجب إيقاف اللعب إذا لمست الكرة الحكم. لذلك إذا وقف في طريق الكرة وأعاق لاعبينا، فإنه يجب أن يتخذ القرار المناسب“.

وتابع: ”إذا اتخذ القرار المناسب فلا أعتقد أن أحدا في الملعب سيقول شيئا حوله“.

كما وجه غوارديولا الشكر إلى لاعبيه، وذلك بعد وصوله إلى الفوز رقم 100 في بطولة الدوري الإنجليزي.

وأصبح غوارديولا أسرع مدرب يصل إلى الفوز رقم 100 في تاريخ الدوري الإنجليزي وذلك في 134 مباراة فقط.

وقال غوارديولا في تصريحات نشرتها شبكة ”BBC“: ”بالطبع نحن فخورون بكل ما حققناه في تلك المواسم وبالجهد المذهل“.

وأضاف: ”عندما تفكر في 100 فوز في 134 مباراة فهذا إنجاز رائع، أنا سعيد بشكل خاص من أجل اللاعبين، هم السبب في أننا فزنا بـ 100 مباراة“.

وتابع: ”إنه إنجاز لا يصدق لهذا الفريق المذهل ككل، الثناء يجب أن يكون لجميع اللاعبين والموظفين الذين عملوا لدينا خلال هذه الفترة“.

