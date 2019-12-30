بوغبا يعود لتشكيلة مباراة مانشستر يونايتد ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي

قال أولي غونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، إن لاعب الوسط بول بوغبا سيعود للتشكيلة قبل اللعب في ضيافة آرسنال في أول أيام العام الجديد بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد غيابه عن الانتصار 2-صفر على بيرنلي كإجراء احترازي.

وعاد لاعب منتخب فرنسا للعب بعد غياب طويل بسبب الإصابة خلال هزيمة يونايتد 2-صفر أمام واتفورد يوم 22 ديسمبر كانون الأول وشارك لمدة 45 دقيقة في الفوز 4-1 على نيوكاسل يونايتد، يوم الخميس الماضي.

وشعر بوغبا بآلام في الكاحل بعد مباراة نيوكاسل، لكن سولشاير قال إن اللاعب البالغ من العمر 26 عاما سيكون جاهزا لمباراة يونايتد التالية.

Paul Pogba vs Watford. 26 minutes of class

pic.twitter.com/gdNtCbDo4b — TJ (@CohleRust11) December 22, 2019

وأبلغ سولشاير الصحفيين: ”ابتعد لفترة طويلة ولم يشعر بأنه على ما يرام. عندما تبتعد لفترة طويلة سيتطلب الأمر بعض الوقت حتى تكون لائقا بنسبة 100%.

”لم يكن مستعدا (لمواجهة بيرنلي) لأنه لم يخض العديد من المباريات وشارك في مباراتين خلال أيام قليلة وكان بحاجة لوقت من أجل التعافي“.

وأصيب سكوت مكتوميناي لاعب وسط يونايتد في أربطة الركبة خلال الفوز على نيوكاسل، وقال سولشاير إن اللاعب البالغ من العمر 23 عاما قد يغيب لمدة شهر.

وأضاف المدرب النرويجي: ”لا أتوقع عودته خلال أسابيع قليلة. لا أدري إن كان سيغيب لثلاثة أو أربعة أسابيع… علينا أن نجد طريقة لتجاوز هذه المشكلة“.

وبفوزه على بيرنلي، تقدم يونايتد إلى المركز الخامس في الترتيب بينما تراجع آرسنال إلى المركز 12 بعد هزيمته أمام تشيلسي، أمس الأحد.