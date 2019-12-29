رسميا: ديفيد مويس مدربا لنادي وست هام الإنجليزي

أعلن نادي وست هام يونايتد الإنجليزي تعيين ديفيد مويس مدربا للفريق لمدة 18 شهرا بعد إقالة مانويل بلغجريني.

ويعود مويس البالغ عمره 56 عاما إلى وست هام لفترة ثانية بعدما أنقذه من الهبوط في موسم 2017-2018 خلال عقد امتد لستة أشهر ويواجه مهمة مشابهة إذ يحتل الفريق المركز 17 متقدما بنقطة واحدة على منطقة الخطر.

ورحل بليغريني بعد خسارة وست هام 2-1 أمام ضيفه ليستر سيتي أمس السبت إذ تلقى الفريق الهزيمة السابعة في آخر تسع مباريات على الرغم من البداية الواعدة هذا الموسم.

We are pleased to confirm that David Moyes has returned to the Club as first-team manager. pic.twitter.com/Y2fxo5hTCE — West Ham United (@WestHam) December 29, 2019

وتولى مويس قيادة ويستهام في نوفمبر تشرين الثاني 2017 ليخلف سلافن بيليتش وانتشله من منطقة الخطر لينهي الموسم في المركز الثالث عشر.

لكن النادي اختار عدم تجديد العقد وعين بليغريني الفائز بلقب الدوري من قبل مع مانشستر سيتي وقاد ويستهام للمركز العاشر في الموسم الماضي.

وستكون أول مباراة له بملعب ويستهام أمام بورنموث صاحب المركز السادس عشر يوم الأربعاء.

وقال مويس في بيان النادي: ”من الرائع أن أعود. من المذهل أن أعود إلى بيتي. افتقدت الوجود هنا… استمتعت بالوجود في الملعب وأحببت أن أكون في هذا الجزء من العالم وافتقدت النادي لذا لا أطيق الانتظار للبدء.

وأضاف: ”أعتقد أن هدفنا على المدى القصير هو العودة للانتصارات للابتعاد عن الجانب الخاطئ من الترتيب بنهاية الدوري وما سنقوم به على مدار الستة أشهر المقبلة…“.

وبعد الفوز مرتين في آخر 14 مباراة أراد النادي، الذي أنفق أكثر من 150 مليون جنيه استرليني (196.37 مليون دولار) خلال عهد بليغريني ، تغييرا سريعا في إدارة الفريق لإنقاذ الموسم.

وقال ديفيد سوليفان الرئيس المشترك لوست هام في بيان النادي ”ديفيد أثبت خلال فترته القصيرة أنه قادر على تحقيق النتائج ونؤمن أنه سيعيد الفريق إلى الطريق الصحيح“.

وسبق لمويس تدريب إيفرتون ومانشستر يونايتد وسندرلاند في الدوري الممتاز. كما قضى عاما واحدا في إسبانيا مع ريال سوسيداد ما بين 2014 و2015 قبل أن تتم إقالته بعد بداية سيئة للموسم.