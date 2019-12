رسميا: ديفيد مويس مدربا لنادي وست هام الإنجليزي

أعلن نادي وست هام يونايتد الإنجليزي تعيين ديفيد مويس مدربا للفريق لمدة 18 شهرا بعد إقالة مانويل بلغجريني.

ويعود مويس البالغ عمره 56 عاما إلى وست هام لفترة ثانية بعدما أنقذه من الهبوط في موسم 2017-2018 خلال عقد امتد لستة أشهر ويواجه مهمة مشابهة إذ يحتل الفريق المركز 17 متقدما بنقطة واحدة على منطقة الخطر.

ورحل بليغريني بعد خسارة وست هام 2-1 أمام ضيفه ليستر سيتي أمس السبت إذ تلقى الفريق الهزيمة السابعة في آخر تسع مباريات على الرغم من البداية الواعدة هذا الموسم.

We are pleased to confirm that David Moyes has returned to the Club as first-team manager. pic.twitter.com/Y2fxo5hTCE

— West Ham United (@WestHam) December 29, 2019