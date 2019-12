غوارديولا يحقق رقما قياسيا جديدا ويتفوق على عمالقة مدربي الدوري الإنجليزي

قال حساب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي حامل اللقب أصبح أسرع مدير فني في تاريخ البريميرليغ يحقق مئة انتصار في 134 مباراة متخطياً عمالقة المدربين السابقين والحاليين في البطولة مثل السير أليكس فيرغسون وارسين فينغر وجوزيه مورينهو ويورغن كلوب.

وحقق غوارديولا هذا الرقم بفارق أقل من ثماني مباريات عن مورينيو المدير الفني الحالي لتوتنهام هوتسبير والسابق لتشيلسي ومانشستر يونايتد وأقل بفارق 25 مباراة عن كلوب صاحب المركز الثالث والمدير الفني لليفربول متصدر الدوري الحالي.

وعاد مانشستر سيتي للانتصارات اليوم الأحد بعدما هز سيرجيو أغويرو وكيفن دي بروين الشباك ليقودا فريق المدرب غوارديولا للفوز بهدفين نظيفين على شيفيلد يونايتد باستاد الاتحاد في الدوري وسط إثارة للجدل بشأن حكم الفيديو المساعد.

