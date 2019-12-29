غوارديولا يحقق رقما قياسيا جديدا ويتفوق على عمالقة مدربي الدوري الإنجليزي

قال حساب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي حامل اللقب أصبح أسرع مدير فني في تاريخ البريميرليغ يحقق مئة انتصار في 134 مباراة متخطياً عمالقة المدربين السابقين والحاليين في البطولة مثل السير أليكس فيرغسون وارسين فينغر وجوزيه مورينهو ويورغن كلوب.

وحقق غوارديولا هذا الرقم بفارق أقل من ثماني مباريات عن مورينيو المدير الفني الحالي لتوتنهام هوتسبير والسابق لتشيلسي ومانشستر يونايتد وأقل بفارق 25 مباراة عن كلوب صاحب المركز الثالث والمدير الفني لليفربول متصدر الدوري الحالي.

وعاد مانشستر سيتي للانتصارات اليوم الأحد بعدما هز سيرجيو أغويرو وكيفن دي بروين الشباك ليقودا فريق المدرب غوارديولا للفوز بهدفين نظيفين على شيفيلد يونايتد باستاد الاتحاد في الدوري وسط إثارة للجدل بشأن حكم الفيديو المساعد.

???? #PL wins for @ManCity boss Pep Guardiola He’s the quickest manager to reach the landmark pic.twitter.com/LdtBjOLHqR — Premier League (@premierleague) December 29, 2019

وبدا أن شيفيلد انتزع التقدم عبر ليس موسيه في الدقيقة 28 لكن حكم الفيديو المساعد تدخل لإلغاء الهدف بداعي التسلل ضد المهاجم الفرنسي وبعد ذلك بلحظات أبدت جماهير الفريقين اعتراضها ضد تقنية حكم الفيديو المساعد بهتافات واضحة.

وتقدم سيتي، صاحب المركز الثالث والذي خسر أمام ولفرهامبتون واندرارز يوم الجمعة ويتأخر بفارق 14 نقطة عن ليفربول المتصدر، في الدقيقة 52 بهدف أغويرو الذي سدد كرة قوية في الشباك بعد تمريرة من دي بروين.

واعترض لاعبو شيفيلد بشدة إذ إن الكرة لمست الحكم كريس كافناه والذي كان يجب أن يقوم بإسقاط الكرة لاستئناف اللعب لكن بعد مراجعة بسيطة أكد صحة الهدف.

وحسم سيتي الفوز، الذي جعله يتأخر بنقطة واحدة عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني، في الدقيقة 82 بتسديدة دي بروين بعد هجمة مرتدة قادها الجزائري رياض محرز.

وقال غوارديولا لموقع النادي عقب المباراة ”أفهم لماذا شيفيلد يونايتد يحتل المركز الذي هو عليه الآن وخسر مباراة وحيدة خارج ملعبه. إنه فريق قوي بدنيا للغاية، في الشوط الأول من المباراة واجهنا بعض المشكلات، ولكن كنا أفضل بكثير في الشوط الثاني“.