محمد صلاح أم ساديو ماني؟ كلوب يختار المفضل للفوز بجائزة أفضل لاعب أفريقي

كشف المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، عن رأيه تجاه المنافسة المحتدمة بين النجمين، الثنائي، المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني على جائزة ”الكاف“ لأفضل لاعب في أفريقيا للعام 2019.

ويتنافس محمد صلاح وساديو ماني، إلى جانب النجم الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي، على الجائزة التي ستعلن في السابع من يناير المقبل، علمًا بأن محمد صلاح نال الجائزة عامي 2007 و2018..

وسُئل كلوب عن صعوبة الاختيار بين محمد صلاح وماني، حيث قال خلال تصريحات نشرها الموقع الرسمي لليفربول:“ليس لدي أي فكرة بشأن ذلك، أنا أحبهما على حد سواء، والأمر سهل بالنسبة لي، وسيكون هناك مكانان لهما، بهذه السهولة“.

وأضاف كلوب:“لقد فزت هذا الأسبوع بجائزة أخرى، لذلك بالنسبة لشخص لا يؤمن بجوائز فردية، لاسيما للمديرين، حصلت على الكثير هذا العام“.

وتابع المدرب الألماني:“محمد صلاح وماني لاعبان لا يُصدقان، ولا أعرف ما الذي تم إقراره، ولكن شخصًا ما سيختار الفائز، وكلاهما يستحق ذلك، هذا هو الأمر“.

وذكرت شبكة ”أوبتا“ للإحصاءات، أن ليفربول بقيادة كلوب حصد 98 نقطة من أصل 37 مباراة، خاضها في الدوري الإنجليزي على مدار العام 2019.

وحقق ليفربول معدلًا بلغ 2.65 نقطة كل مباراة، وهو ثاني أفضل متوسط نقاط حققه فريق في البريميرليغ، خلال سنة واحدة على مدار التاريخ.

ويملك تشيلسي الرقم القياسي، لأفضل معدل نقاط خلال عام واحد في المسابقة، حينما بلغ 2.66 نقطة في المباراة، تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو العام 2005.

وأنهى ليفربول مباريات العام 2019 بالفوز 1/0على وولفرهامبتون، سجله السنغالي ساديو ماني، ليرفع الريدز رصيده إلى 55 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 13 نقطة عن ليستر سيتي الثاني، والذي لعب مباراة أكثر من الريدز.

وحقق ليفربول 18 فوزًا، وتعادل مرة وحيدة، ولم يخسر أي جولة في 19 مباراة، ويأمل أن ينهي الموسم بطلًا للدوري الإنجليزي الممتاز، بعد غياب دام 30 عامًا.

وحل ليفربول في المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي، الذي أحرز اللقب للمرة الثانية على التوالي.