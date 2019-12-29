أهداف مباراة مانشستر سيتي ضد شيفيلد.. 2/0 للسيتزنز (فيديو)

سجل سيرجيو أغويرو الهدف الأول لناديه مانشستر سيتي في المباراة التي تجمعه مع شيفيلد يونايتد في الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وجاء هدف أغويرو في الدقيقة 52 من المباراة بمساعدة كيفن دي بروين.
وسجل دي بروين الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 82.
ويملك مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي في الموسمين الماضيين، 38 نقطة من 19 مباراة، ويحتل المركز الثالث، في حين يملك شيفيلد يونايتد 29 نقطة في المركز الثامن.
هدف مانشستر سيتي الاول عن طريق اللاعب اقويرو pic.twitter.com/sCIxi7E5G2
— أهداف اليوم ⚽???? (@Todays_goals_sa) December 29, 2019
هددددددددددددددددددددددددددددددددف السيتي الثاني “ دي بروين “ ????????HD
حـسابـي الأسـاسي @i7S8R pic.twitter.com/ZRIpufgCIB
— صـقـر (@S8R_HD20063) December 29, 2019