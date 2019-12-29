أهداف مباراة مانشستر سيتي ضد شيفيلد.. 2/0 للسيتزنز (فيديو)

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مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي في الموسمين الماضيين، يملك 38 نقطة من 19 مباراة، ويحتل المركز الثالث، في حين يملك شيفيلد يونايتد 29 نقطة في المركز الثامن.