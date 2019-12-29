 أهداف مباراة مانشستر سيتي ضد شيفيلد.. 2/0 للسيتزنز (فيديو) – إرم نيوز‬‎

أهداف مباراة مانشستر سيتي ضد شيفيلد.. 2/0 للسيتزنز (فيديو)

أهداف مباراة مانشستر سيتي ضد شيفيلد.. 2/0 للسيتزنز (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

سجل سيرجيو أغويرو الهدف الأول لناديه مانشستر سيتي في المباراة التي تجمعه مع شيفيلد يونايتد في الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف أغويرو في الدقيقة 52 من المباراة بمساعدة كيفن دي بروين.

وسجل دي بروين الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 82.

ويملك مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي في الموسمين الماضيين، 38 نقطة من 19 مباراة، ويحتل المركز الثالث، في حين يملك شيفيلد يونايتد 29 نقطة في المركز الثامن.

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