ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة 20 (صورة)

واصل فريق ليفربول، التحليق بعيدًا بقمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (البريمرليغ).

وتغلب ليفربول على ضيفه وولفرهامبتون بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة العشرين للمسابقة المحلية.

بهذه النتيجة، ابتعد ليفربول بالقمة برصيد 55 نقطة بفارق 13 نقطة عن ليستر سيتي.

فيما تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 30 نقطة في المركز السابع بفارق الأهداف خلف توتنهام هوتسبير.

وفي مباراة أخرى اقتنص فريق تشيلسي فوزا قاتلا من مضيفه آرسنال، وقلب تأخره بهدف إلى فوز بهدفين، ضمن مباريات الجولة العشرين للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (البريمرليغ).

بهذه النتيجة، يحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد 35 نقطة، فيما تجمد رصيد آرسنال عند 24 نقطة في المركز الثاني عشر بفارق الأهداف عن بيرنلي.

كما فاز مانشستر سيتي على شيفيلد يونايتد في نهاية مباريات الجولة.

أحرز سيرجيو أغويرو هدف مانشستر الأول في الدقيقة 52، وأضاف كيفين دي برين الهدف الثاني في الدقيقة 82.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد السيتي إلى 41 نقطة في المركز الثالث خلف ليستر سيتي وليفربول، فيما ظل شيفلد يونايتد في المركز الثامن بـ29 نقطة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدور الإنجليزي كاملًا: