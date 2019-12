الأرقام السلبية تلاحق آرسنال بعد الخسارة أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي

واصل نادي آرسنال نتائجه المخيبة في الدوري الموسم الحالي، بعدما سقط في فخ الخسارة أمام ضيفه تشيلسي في ديربي لندن، بنتيجة 2/1، في الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز، الأحد.

وفشل آرسنال في الحفاظ على تقدمه بهدف سجله المهاجم الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ في الدقيقة 1، حيث تلقى هدفين في الدقيقتين 83، و87، ليسقط 1/2.

وذكرت شبكة ”أوبتا“ المتخصصة في أرقام وإحصائيات كرة القدم، أن آرسنال تلقى الخسارة الرابعة على التوالي على ملعبه، لأول مرة مُنذ ديسمبر 1959.

1959 – Arsenal have lost four consecutive home matches in all competitions for the first time since December 1959. Collapse. pic.twitter.com/bCut4d8JCh — OptaJoe (@OptaJoe) December 29, 2019

وأضافت الشبكة أن هذه المرة الأولى التي يُنهي فيها آرسنال الشوط الأول مُتقدمًا على تشيلسي في الدوري، ويُهزم في المباراة، حيث أنهى من قبل الشوط الأول مُتقدمًا على البلوز في 15 مُناسبة، فاز في 12 مباراة وتعادل في 3 مباريات.

16 – This is the 16th time Arsenal have led Chelsea at half-time in a Premier League tie – they have never lost against the Blues from this position, winning 12 games and drawing three. Assured. pic.twitter.com/UNlsHiwGMz — OptaJoe (@OptaJoe) December 29, 2019

وأوضحت ”أوبتا“ أنّ الهدف الذي تلقته شباك آرسنال في الدقيقة 83، بعد خطأ حارسه بيرند لينو، هو الخطأ رقم 7 للحارس الألماني، يؤدي لتلقى شباك فريقه هدفًا، وهو أكثر من ارتكب أخطاء تسببت في أهداف حيث يُعد الأكثر في الدوري الإنجليزي مُنذ الموسم الماضي

Since the start of the 2018/19 Premier League season, Bernd Leno has made more errors leading to goals (7) than any other player. A costly mistake. ???? pic.twitter.com/z69jjbJGm3 — Squawka Football (@Squawka) December 29, 2019

7 – Bernd Leno has made seven errors directly leading to an opposition goal in the Premier League since the beginning of last season, the most of any player. Howler. pic.twitter.com/DSCYWYFrqW — OptaJoe (@OptaJoe) December 29, 2019

وفي آخر 12 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز فاز آرسنال مرة وحيدة، وخسر 5 مرات، وتعادل 6 مرات.

وفشل آرسنال في تحقيق الفوز في أول مباراتين تحت قيادة مدربه الجديد، الإسباني ميكيل أرتيتا، حيث تعادل 1/1 مع إيفرتون، ثم خسر الأحد 1/2 أمام تشيلسي

ويستضيف آرسنال منافسه مانشستر يونايتد يوم الأربعاء، ثم يلعب مع ليدز يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي، ثم ينتقل إلى الدوري الإنجليزي حيث يلاقي كريستال بالاس، وشيفيلد يونايتد، وتشيلسي مجددًا، وبيرنلي، ونيوكاسل على الترتيب.