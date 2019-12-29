 الأرقام السلبية تلاحق آرسنال بعد الخسارة أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي – إرم نيوز‬‎

الأرقام السلبية تلاحق آرسنال بعد الخسارة أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي

الأرقام السلبية تلاحق آرسنال بعد الخسارة أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي

المصدر: فريق التحرير

واصل نادي آرسنال نتائجه المخيبة في الدوري الموسم الحالي، بعدما سقط في فخ الخسارة أمام ضيفه تشيلسي في ديربي لندن، بنتيجة 2/1، في الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز، الأحد.

وفشل آرسنال في الحفاظ على تقدمه بهدف سجله المهاجم الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ في الدقيقة 1، حيث تلقى هدفين في الدقيقتين 83، و87، ليسقط 1/2.

وذكرت شبكة ”أوبتا“ المتخصصة في أرقام وإحصائيات كرة القدم، أن آرسنال تلقى الخسارة الرابعة على التوالي على ملعبه، لأول مرة مُنذ ديسمبر 1959.

وأضافت الشبكة أن هذه المرة الأولى التي يُنهي فيها آرسنال الشوط الأول مُتقدمًا على تشيلسي في الدوري، ويُهزم في المباراة، حيث أنهى من قبل الشوط الأول مُتقدمًا على البلوز في 15 مُناسبة، فاز في 12 مباراة وتعادل في 3 مباريات.

وأوضحت ”أوبتا“ أنّ الهدف الذي تلقته شباك آرسنال في الدقيقة 83، بعد خطأ حارسه بيرند لينو، هو الخطأ رقم 7 للحارس الألماني، يؤدي لتلقى شباك فريقه هدفًا، وهو أكثر من ارتكب أخطاء تسببت في أهداف حيث يُعد الأكثر في الدوري الإنجليزي مُنذ الموسم الماضي

وفي آخر 12 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز فاز آرسنال مرة وحيدة، وخسر 5 مرات، وتعادل 6 مرات.

وفشل آرسنال في تحقيق الفوز في أول مباراتين تحت قيادة مدربه الجديد، الإسباني ميكيل أرتيتا، حيث تعادل 1/1 مع إيفرتون، ثم خسر الأحد 1/2 أمام تشيلسي

ويستضيف آرسنال منافسه مانشستر يونايتد يوم الأربعاء، ثم يلعب مع ليدز يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي، ثم ينتقل إلى الدوري الإنجليزي حيث يلاقي كريستال بالاس، وشيفيلد يونايتد، وتشيلسي مجددًا، وبيرنلي، ونيوكاسل على الترتيب.

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