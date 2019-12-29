صحيفة تكشف سبب فشل مانشستر يونايتد في التعاقد مع النرويجي إيرلينغ هالاند

كشفت صحيفة ”دايلي ميل“ البريطانية سبب فشل مانشستر يونايتد في التعاقد مع المهاجم النرويجي الشاب إيرلينغ هالاند اللاعب السابق لفريق سالزبورغ النمساوي والذي أعلن اليوم بروسيا دورتموند التوقيع معه رسميا.

ودفع الفريق الألماني مبلغ 18 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع المهاجم البالغ من العمر 19 سنة رغم كون تقارير إعلامية أكدت قربه من مانشستر يونايتد حيث سافر سابقا مواطنه أولي غونار سولشاير للنمسا للتفاوض معه شخصيا.

وكشفت الصحيفة أن مانشستر يونايتد رفض مطالب مينو ريولا وكيل أعمال اللاعب ووالده بشأن الحصول على نسبة كبيرة من صفقة انتقاله المقبلة والبقاء مسيطرين على مستقبله بشكل كبير.

وحسب الصحيفة فبروسيا دورتموند وافق على مطالب الوكيل الإيطالي/ الهولندي الشهير ووالد اللاعب وهو ما يجعله مرشحا للرحيل في أقرب فرصة نحو فريق كبير مقابل مبلغ مالي مهم.

وتألق المهاجم النرويجي البالغ من العمر 19 سنة بشكل ملفت هذا الموسم خصوصا في دوري أبطال أوروبا حيث سجل 8 أهداف وحقق أرقاما قياسية كلاعب شاب في المسابقة.

ودخل اللاعب اهتمامات فرق كبرى كبايرن ميونخ ويوفنتوس وريال مدريد وبرشلونة ومانشستر يونايتد لكنه فضل الرحيل نحو بروسيا دورتموند حيث قام سابقا بزيارة للفريق والتقى مدربه ومسؤوليه رفقة والده.

ورغم العلاقة الجيدة التي تجمعه بمواطنه سولشاير المدرب الحالي لمانشستر يونايتد والذي دربه حين كان لاعبا في فريق مولده النرويجي لكنه فضل الرحيل نحو ألمانيا بسبب مطالب وكيل أعماله ووالده.

وتخصص بروسيا دورتموند في التعاقد مع لاعبين شباب يتألقون في صفوفه قبل بيعهم لفرق كبرى بمبالغ كبيرة كحال الفرنسي عثمان ديمبيلي الذي باعه لبرشلونة بمبلغ تجاوز 120 مليون يورو.