جورجينيو عن لقطته المثيرة خلال مباراة آرسنال وتشيلسي: نلعب كرة القدم وليس التنس (شاهد)

حقق فريق تشيلسي، فوزا هاما على مضيفه آرسنال بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 20 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقلب البلوز الطاولة بعد تأخرهم بهدف للجابوني بييرل إيمريك أوباميانغ إلى فوز بفضل هدفي جورجينيو وتامي إبراهام في الدقائق العشرة الأخيرة من عمر اللقاء.

وشهدت المباراة حالة مثيرة للجدل، عندما رفض حكم اللقاء إشهار البطاقة الصفراء الثانية في وجه جورجينيو الذي أعاق جندوزي لاعب وسط الغانرز بوضوح، وسط مطالبات من لاعبي أرسنال بطرد لاعب تشيلسي.

Jorginho should not have even been on the pitch, let alone score the Chelsea equaliser. How is this not a 2nd yellow? Well done ref. ???????? pic.twitter.com/omRHpPyUmY — Bhavs (@bhavss14) December 29, 2019

مجرد خطأ

وقال جورجينيو في تصريحات نقلتها صحيفة ”مترو“ البريطانية عقب نهاية المباراة: “ لم يكن ذلك خطئي، فمن الطبيعي أن يحدث احتكاك في كرة القدم“.

وأضاف نجم البلوز الذي شارك كبديل في الشوط الثاني: ”الاحتكاك أمر طبيعي في لعبة كرة القدم، لقد كانت مخالفة عادية لا أكثر من ذلك، نحن نلعب كرة القدم وليس التنس“.

وأكمل الدولي الإيطالي: ”في العشر دقائق الأولى لعبنا بهدوء زائد، كنا نحتاج للضغط عليهم بشكل أكبر، حاولت دفع زملائي للأمام للضغط عليهم وأعتقد أننا نجحنا في تغيير مسار المباراة“.

واقتنص فريق تشيلسي اليوم الأحد، فوزا قاتلا من مضيفه آرسنال ، وقلب تأخره بهدف إلى فوز بهدفين، ضمن مباريات الجولة العشرين للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (البريمرليغ).

حسم آرسنال الشوط الأول متقدما بهدف مبكر عن طريق الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ في الدقيقة 13.

ضغط تشيلسي بكل القوة في الشوط الثاني، ونجح في قلب النتيجة في الوقت القاتل من المباراة بهدفين عبر الإيطالي جورجينهو وتامي أبراهام في الدقيقتين 83 و87.

بهذه النتيجة، يحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد 35 نقطة، فيما تجمد رصيد آرسنال عند 24 نقطة في المركز الثاني عشر بفارق الأهداف عن بيرنلي.