جورجينيو عن لقطته المثيرة خلال مباراة آرسنال وتشيلسي: نلعب كرة القدم وليس التنس (شاهد)

حقق فريق تشيلسي، فوزا هاما على مضيفه آرسنال بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 20 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقلب البلوز الطاولة بعد تأخرهم بهدف للجابوني بييرل إيمريك أوباميانغ إلى فوز بفضل هدفي جورجينيو وتامي إبراهام في الدقائق العشرة الأخيرة من عمر اللقاء.

وشهدت المباراة حالة مثيرة للجدل، عندما رفض حكم اللقاء إشهار البطاقة الصفراء الثانية في وجه جورجينيو الذي أعاق جندوزي لاعب وسط الغانرز بوضوح، وسط مطالبات من لاعبي أرسنال بطرد لاعب تشيلسي.

Jorginho should not have even been on the pitch, let alone score the Chelsea equaliser. How is this not a 2nd yellow? Well done ref. ????????

