ليفربول يحدد بديل محمد صلاح من الدوري الفرنسي

تواصل إدارة نادي ليفربول الإنجليزي، العمل على تدعيم الفريق بالمزيد من الصفقات خلال موسم الانتقالات الشتوية المقبل.

وحدد ليفربول أولويته بتدعيم خط الهجوم، بعد التعاقد مع الياباني مينامينو نجم ريدبول سالزبورغ النمساوي قبل أيام.

مهاجم جديد

وقالت صحيفة ”ديلي إكسبريس“ البريطانية، إن يورغن كلوب المدير الفني لليفربول يبدي اهتماما واضحا بالنيجيري فيكتور أوسميهين نجم فريق ليل الفرنسي.

وطلب كلوب تقارير مفصلة من كشافي نادي ليفربول عن اللاعب، قبل أن يؤكد اهتمامه بضم اللاعب، ويقدم الدولي النيجيري موسما مميزا مع ليل، حيث سجل 13 هدفا حتى الآن خلال الموسم الجاري.

وكان فيكتور أوسميهين قد انتقل لصفوف ليل خلال الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من شارلروه البلجيكي الذي لعب له على سبيل الإعارة من فولفسبورغ الألماني.

وفرض أوسميهين نفسه بسرعة على البطولة الفرنسية، ليحصد لقب أفضل لاعب في الدوري الفرنسي في شهر أكتوبر الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن أوسميهين كان قد سجل 20 هدفا لصالح شارلروه البلجيكي في الموسم الماضي.

منافس صلاح

وذكرت ”ديلي إكسبريس“ أن يورغن كلوب يسعى لتعريز قوة خط هجومه بالتعاقد مع لاعب جديد، خاصة وأن محمد صلاح لا يقدم نفس المردود أمام المرمى خلال الموسم الحالي.

وأضافت أن صلاح الذي ارتبط بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني والذي سجل 44 هدفا خلال موسمه الأول في أنفيلد، سجل 13 هدفا فقط للريدز خلال الموسم الحالي.

ويعد النيجيري أوسميهين صاحب الـ 20 عاما هدفا للعديد من الأندية الإنجليزية بعد تألقه مع ليل الفرنسي.

وسجل النجم النيجيري 4 أهداف خلال 9 مباريات دولية خاضها مع منتخب النسور الخضراء.