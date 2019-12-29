لوشيسكو مدرب نادي الهلال السعودي يهاجم لجنة المسابقات بضراوة (شاهد)

أبدى الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لنادي الهلال، غضبه من لجنة المسابقات للدوري السعودي؛ بسبب جدول مباريات فريقه المضغوط بعد نهاية دوري أبطال آسيا وكأس العالم للأندية.

وقال لوشيسكو خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الهلال أمام العدالة في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة من دوري محمد بن سلمان للمحترفين: ”من غير المعقول أن يتعرض الفريق لهذا الضغط من جانب المسابقات، كيف يحدث ذلك لفريق عاد للتو من مهمة دولية، ونجح في تشريف السعودية بالتتويج القاري، والتمثيل في مونديال الأندية“.

وأضاف: ”هل يكون جزاء الهلال أن يجد أمامه هذا الضغط المحلي في الدوري المحلي؟“.

وشدد المدرب الروماني على أن هذا الضغط ليس صور من عدالة المنافسة أن يلعب الفريق مباراة كل ثلاثة أيام، مع ظروف السفر، بينما خصومنا يخوضون مباراة واحدة فقط على مدار الأسبوع“.

ــــ ???? ــــ لوشيسكو: نمر بظروف غير اعتيادية.. ضغط مباريات وإرهاق.. ونتدرب أحياناً بـ11 لاعباً فقط، ولكنناً سنقاتل للوقوف أمام كل غريب.. pic.twitter.com/tORDZ707F5 — صحيفة الرياضية (@ariyadhiah) December 29, 2019

يشار إلى أن الهلال يتواجد بالمركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 21 نقطة وبفارق 8 نقاط عن النصر في الصدارة، لكنه لم يلعب سوى 10 مباريات لانشغاله بلعب نهائي دوري أبطال آسيا وكأس العالم للأندية.

ويمر فريق الهلال تحت قيادة لوشيسكو بفترة رائعة، ونجح في قيادة الأزرق لتحقيق المجد وحصد لقب دوري أبطال آسيا 2019 على حساب أوراوا ريد دياموندز الياباني.

ووقع الاختيار على مدرب الهلال السعودي كمدرب العام في رومانيا، بعد النجاح الكبير الذي حققه برفقة فريق باوك اليوناني بفوزه ببطولتي الدوري اليوناني الممتاز والكأس، ثم تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا مع الفريق الأزرق.