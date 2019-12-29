هدف مباراة وولفرهامبتون ضد ليفربول.. ساديو ماني يتقدم للريدز (فيديو)

سجل السنغالي ساديو ماني الهدف الأول لناديه ليفربول في المباراة التي تجمعه مع وولفرهامبتون، ضمن مباريات الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز، الأحد، على ملعب أنفيلد.

وجاء هدف ماني في الدقيقة 42.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز وفي رصيده 52 نقطة من 17 فوزا وتعادل واحد، ولم يخسر أي مباراة حتى الآن، علما أن له مباراة مؤجلة.

البريمرليغ || ليفربول 1 × 0 وولفرهامبتون ، ماني. pic.twitter.com/JLdhj1K3lK — اهداف و ملخصات كرة القدم (@ahdafmo3ath) December 29, 2019

في حين يملك وولفرهامبتون 30 نقطة في المركز السابع.

واكتسح ليفربول مطارده ليستر سيتي 4/0 في الجولة الماضية، ليوسع الفارق معه إلى 10 نقاط، علما أن ليستر سيتي لعب مباراتين أكثر، في حين قلب وولفرهامبتون تأخره 0/2 إلى فوز درامي بنتيجة 3/2 على مانشستر سيتي، حامل اللقب في الموسمين الماضيين.

وحصد وولفرهامبتون 6 نقاط من فوزه ذهابا وإيابا على مانشستر سيتي، ليكون سببا مؤثرا في ابتعاد فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا عن الصراع على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

فاز ليفربول 2/0 مرتين على وولفرهامبتون الموسم الماضي، لكن وولفرهامبتون تغلب على ليفربول 2/1 في دور الـ32 من كأس الاتحاد الإنجليزي ليطيح بالريدز خارج المسابقة الموسم الماضي.