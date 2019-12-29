بعدما أثارت جدلا واسعا.. مطالب بتجاوز بعض حالات التسلل في الدوري الإنجليزي (صورة)‎

لا يزال استخدام تقنية الفيديو ”VAR“ في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ، يثير الكثير من الجدل في ظل القرارات التحكيمية المشكوك في صحتها، والتي عادة ما تتسبب في تغيير نتائج المباريات لصالح أندية ضد الأخرى.

وأشارت تقارير صحفية بريطانية، إلى أن بعض القرارات التي تم اتخاذها في مباريات أمس في الدوري الإنجليزي، خاصة فيما يتعلق بألعاب التسلل، كانت مثيرة للجدل إلى حد كبير، بعد أن أشارت تقنية ”VAR“ إلى احتمالية وجود تسلل بعد الاستعانة بها.

وتركزت التقارير التي نشرتها الصحافة البريطانية، اليوم الأحد، على 3 حالات شهدتها مباريات أمس، وكانت جميعها تتعلق بحالات تم احتسابها تسللا بعد الاستعانة بتقنية الفيديو، رغم أنه كان من الممكن التغاضي عنها واعتبارها موقفا سليما للاعبين.

وأكدت تقارير الصحافة البريطانية الصادرة اليوم، وجود مطالب منطقية تتعلق بضرورة استخدام روح القانون في التعامل مع حالات التسلل المليمترية، خاصة أن القانون يقوم في الأساس على أن الشك في صالح المهاجم.

وكانت الحالة الأولى في مباراة ساوثهامبتون وكريستال بالاس التي انتهت بالتعادل 1/1، حيث ألغت تقنية الفيديو هدفا لصالح كريستال بالاس، بعد تمريرة الإيفواري ولفريد زاها إلى زميله ماكس ماير، الذي أحرز هدفا في الدقيقة 17 من المباراة، ولكن تم إلغاء الهدف على اعتبار تسلل زاها الذي سبق آخر مدافع لساوثهامبتون بذراعه فقط، وهو جزء من جسد اللاعب لا يدخل في نطاق التسلل.

وكانت الحالة الثانية في مباراة برايتون وبورنموث، التي انتهت لصالح الأول 2/0، حيث تم احتساب تسلل في لعبة مشابهة على لاعب برايتون، الذي سبق آخر لاعب من بورنموث بمليمترات لا تذكر، علما بأن برايتون انتصر في النهاية 2/0.

أما الحالة الثالثة، فقد شهدتها مباراة نوريتش سيتي أمام توتنهام هوتسبير، التي انتهت بالتعادل 2/2، حيث تم إلغاء هدف أحرزه تيمو بوكي لاعب نوريتش بداعي التسلل، وذلك بعد تدخل تقنية الفيديو، رغم أنه كان في موقف سليم على الأرجح.

وانهالت التعليقات الساخرة من تقنية الفيديو على لسان العديد من خبراء ومحللي كرة القدم الإنجليزية، وعلى رأسهم نجم منتخب إنجلترا السابق غاري لينكر، الذي قال: ”لو أن تقنية الفيديو كانت مدربا لتعرضت للإقالة منذ أسابيع“.

وأضاف لينكر بقوله، في حسابه الرسمي في موقع ”تويتر“: ”إنه أمر مثير للاشمئزاز خاصة في لعبة تيمو بوكي، لقد كان قرار التسلل مروعا“.