الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل.. كل ما تريد معرفته عن مباراة آرسنال ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

تتجه الأنظار، مساء اليوم الأحد، إلى ديربي العاصمة البريطانية لندن بين آرسنال وضيفه تشيلسي في الجولة العشرين للدوري الإنجليزي لكرة القدم.

سيكون اللقاء مسرحا لصراع من نوع خاص بين المدربين الواعدين الإسباني مايكل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال والإنجليزي فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة آرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب ”الإمارات“ في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الأحد بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2 بصوت المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

تاريخ المواجهات

يحمل لقاء الليلة رقم 199 في تاريخ مواجهات ديربي لندن بين آرسنال وتشيلسي.

ويقف التاريخ حليفا لفريق آرسنال بواقع 76 انتصارا مقابل 64 فوزا لصالح تشيلسي و58 تعادلا، وبدأت اللقاءات يوم الـ9 من نوفمبر 1907 وفاز تشيلسي بنتيجة 2-1 كما انتهى آخر لقاء بفوز تشيلسي -أيضا- بنتيجة 4-1 في نهائي الدوري الأوروبي يوم الـ29 من مايو الماضي.

حقق تشيلسي أكبر انتصار في تاريخ الديربي على حساب آرسنال بسداسية نظيفة يوم الـ22 من مارس 2014، ويعد الإيفواري الدولي السابق ديديه دروغبا مهاجم تشيلسي السابق هداف لقاءات الديربي بين الفريقين برصيد 13 هدفا.

ترتيب الفريقين

يعاني آرسنال تراجع الترتيب فـ“الغانرز“ يحتل المركز الثاني عشر برصيد 24 نقطة بواقع 5 انتصارات فقط من 19 لقاء وتلقى آرسنال 5 هزائم وتعادل 9 مرات، وسجل الفريق 25 هدفا واستقبل 28 هدفا.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد 32 نقطة من خلال 10 انتصارات و7 هزائم وتعادلين، وسجل ”البلوز“ 33 هدفا واستقبل 27 هدفا.

أفكار أرتيتا

يدرك المدرب الإسباني مايكل أرتيتا، المدير الفني لفريق آرسنال، مدى صعوبة موقف ”الغانرز“ بعد التراجع للمركز الثاني عشر ووجود انتقادات حادة من الجماهير للاعبي الفريق.

وأكد أرتيتا قبل اللقاء أن الروح السلبية التي يعانيها الفريق يجب أن تتغير من أجل تحسين الواقع موضحا أن الوضع سيتحسن تدريجيا خاصة أنه جاء لمصالحة الجماهير الغاضبة.

ويغيب عن آرسنال الثلاثي كيران تيرني وسياد كولاسيناك وروب هولدنغ، ويعتمد أرتيتا على طريقة 4-2-3-1 بوجود الحارس بيرنرد لينو وأمامه رباع الدفاع دافيد لويز وكالوم تشامبيرس ونيلس ماتيلاند والظهير الأيسر الصاعد بوكايو ساكا الذي يبلغ 18 عاما.

ويقود خط الوسط غرانيت تشاكا وبجواره ماتيو غاندوزي ويلعب دور صانع الألعاب مسعود أوزيل وعلى الأطراف الثنائي الخطير بيير أوباميانغ ونيكولاس بيبي ويقود الهجوم ألكسندر لاكازيت.

ويعول أرتيتا على مثلث بيبي وأوباميانغ ولاكازيت الذي سجل في الدوري الإنجليزي 19 هدفا ولكن تبقى مشكلة آرسنال في صناعة الفرص على المرمى فلم يستطع أي لاعب صناعة أكثر من هدفين لزملائه مع تراجع دور أوزيل.

أوراق لامبارد

يراهن تشيلسي على قدرات مدربه فرانك لامبارد الذي أضفى الكرة الهجومية على أداء البلوز وجدد الدماء بلاعبين أصحاب سرعات مميزة.

وأكد لامبارد أنه يجب الحذر من مواجهة أرتيتا ولكنه وجه النصيحة للاعب الإسباني السابق في تجربته مع آرسنال ودعمها لتنجح بالشكل المطلوب.

ويغيب عن تشيلسي رايس جيمس، ويعتمد تشيلسي على طريقة 4-3-3 بوجود الحارس كيبا وأمامه رباعي الدفاع أنطونيو روديجير وفيكايو توموري وسيزار أزابيلكويتا وماركوس ألونسو.

ويقود خط الوسط نغولو كانتي وبجواره ماتيو كوفاسيتش وماسون مانوت مع ثلاثي الهجوم تامي ابراهام وويليان وكريستيان بوليسيتش، ويراهن تشيلسي على قدرات الهداف تامي أبراهام، الذي سجل 11 هدفا في الدوري هذا الموسم.

وقال محمد شوقي، لاعب وسط ميدلسبره الإنجليزي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن موقعة آرسنال وتشيلسي تتمثل في قوة خط الوسط بين الفريقين.

وأضاف: ”تشيلسي يراهن على سرعة وموهبة عدة لاعبين خاصة ماسون ماونت وويليان وبوليسيتش بجانب تحركات أبراهام مع قدرات آرسنال في مثلث الهجوم الخطير بقيادة أوباميانغ ولاكازيت وبيبي“.