التشكيلة المتوقعة لمباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون اليوم في الدوري الإنجليزي

يواجه نادي ليفربول نظيره وولفرهامبتون، مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويسعى ليفربول إلى مواصلة سلسلة انتصاراته المميزة، حيث يتواجد حاليًا في المركز الأول برصيد 52 نقطة، بفارق 13 نقطة عن ليستر سيتي، و14 نقطة عن مانشستر سيتي، مع العلم أن الريدز لديه مواجهة مؤجلة أمام وست هام، بينما يحتل وولفرهامبتون المركز الخامس برصيد 30 نقطة.

ويخوض ليفربول تلك المواجهة بعد فوزه الخميس الماضي على ليستر سيتي برباعية نظيفة، في حين فاز وولفرهامبتون أمس الأول على مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

موعد مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون:

تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة bein sports hd2، ويعلق عليها رؤوف خليف.

التشكيل المتوقع لليفربول كالآتي:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: ميلنر، غوميز، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: فينالدوم، نابي كيتا، ميلنر.

خط الهجوم: محمد صلاح، ماني، فيرمينو.

التشكيل المتوقع لوولفرهامبتون:

حراسة المرمى: باتريسيو.

خط الدفاع: ديندونكير، كودي، سايس.

خط الوسط: دوهيرتي، نيفيس، موتينيو، فيناغري.

خط الهجوم: تراوري، خيمينيز، كوتروني.