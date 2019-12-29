أزمة تذاكر ”ديربي مانشستر“ في نصف نهائي كأس رابطة المحترفين تنذر بأحداث عنف

ركزت صحيفة ”ميرور“ البريطانية في تحقيق لها على أزمة تذاكر مباراتي نصف نهائي كأس رابطة المحترفين بين الجارين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، والتي تهدد بحدوث مشكلة بين جماهير الفريقين.

ويلتقي الفريقان في لقاء الذهاب لنصف نهائي كأس رابطة المحترفين يوم الـ7 من كانون الثاني/ يناير المقبل في أولد ترافورد، ويجرى لقاء الإياب يوم الـ29 من الشهر ذاته في ملعب الاتحاد.

واتفق الفريقان برفقة قوات الأمن على تخصيص 3000 تذكرة فقط لجماهير الفريق الزائر تجنبا للازدحام وتسهيلا لعملية المراقبة، لكن البيع عبر مواقع الإنترنت يهدد بمشاكل أكبر وقد تصل لأحداث عنف في اللقاءين، حسب الصحيفة.

وسيشتري بعض مشجعي الفريق المنافس تذاكر مخصصة لجماهير الفريق المستضيف وهو ما يجعله يجلس في مكان غير مخصص لجماهير فريقه وسيكون ذلك سببا في مشاكل أمنية وأحداث عنف.

وتنص قوانين الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على تخصيص 15% من التذاكر لجماهير الفريق الزائر، ويتسع ملعب أولد ترافورد، معقل مانشستر يونايتد، لـ76 ألف مشجع، وهو ما يعني أن حصة جماهير الفريق الضيف تبلغ حوالي 11400 مشجع، فيما يتسع ملعب الاتحاد لـ55 ألف مشجع وهو ما يعطي لجماهير الفريق الضيف 8250 تذكرة.

واتفقت روابط المشجعين للفريقين على كون قرار الشرطة وإدارة الفريقين كان مهينا للجماهير والمشجعين والروابط التي تدعمهم، والتي لم يتم إشراكها في المفاوضات بشأن القرار.

وقال كيفن باكير، الكاتب العام لرابطة مشجعي مانشستر سيتي للصحيفة: ”لن أشك في حدوث أزمة، خصوصا في ملعب الاتحاد“.

وأضاف: ”بطبيعة الحال أغلب المشاكل تنسب لأشخاص لم يحسنوا التصرف، لكن أنا آسف أن أقول إن قرار تحديد عدد مشجعي الفريق الزائر بـ3000 فقط قد يكون سببا آخر للمشاكل وأحداث العنف“.

وأكد أن شراء تذاكر عبر الإنترنت سيتسبب في أزمة كبيرة، موضحا: ”سيكون من الأفضل أن يجلس مشجعو الفريق الزائر في مكان مخصص مجتمعين ليسهل على الأمن حمايتهم بدلا من المغامرة بأن نرى بعضهم يجلس وسط مشجعي الفريق المستضيف“.

من جهته، قال إيان سترلينغ، نائب رئيس رابطة مشجعي مانشستر يونايتد للصحيفة: ”أتصور أن مشجعين لمانشستر سيتي سيكونون بين مشجعي يونايتد، لكن المشاكل ستكون أكبر في ملعب الاتحاد، خصوصا إن كان مانشستر يونايتد يملك حظوظا للتأهل لنهائي ويمبلي“.

وأضاف متحدثا عن لقاء الإياب في ملعب الاتحاد: ”سيكون ثمة طلب أكثر من جماهير مانشستر يونايتد على تذاكر لقاء الإياب، لكن بشرط أن تكون حظوظ الفريق قائمة بعد لقاء الذهاب“.

وأكد إيان سترلينغ أن بيع التذاكر عبر مواقع الإنترنت قرار غير مسؤول نهائيا.