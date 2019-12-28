جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات يوم السبت (صورة)

تقدم مانشستر يونايتد إلى المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما هز أنطوني مارسيال وماركوس راشفورد الشباك في الفوز 2-صفر على بيرنلي ليصبح الفريق على بعد نقطة واحدة من المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.

وافتتح مارسيال التسجيل قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول بعدما خطف أندرياس بيريرا الكرة من تشارلي تيلور مدافع بيرنلي ومررها إلى المهاجم الفرنسي.

واستحوذ يونايتد على الكرة في الشوط الأول وعانى بيرنلي لصناعة أي فرصة وربما شعر فريق المدرب أولي جونار سولشار بخيبة أمل بالخروج متقدما بهدف واحد.

وكان فريق المدرب شون دايك أكثر إيجابية في الشوط الثاني وأنقذ ديفيد دي خيا تسديدة منخفضة من فيل باردسلي في الدقيقة 66.

وبعد فترة من ضغط بيرنلي حسم يونايتد الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع عندما أرسل دانييل جيمس زميله ماركوس راشفورد في وضع انفراد وراوغ الحارس نيك بوب ووضع الكرة في الشباك.

وفي مباراة أخرى، هز هاري كين الشباك من ركلة جزاء قرب النهاية لينقذ توتنهام هوتسبير ويمنحه التعادل 2-2 مع نوريتش سيتي متذيل الترتيب في مباراة ممتعة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وسقط كين داخل منطقة الجزاء وتقدم لتنفيذ ركلة الجزاء بنجاح بعدما هز سيرج أورييه شباك فريقه بالخطأ ليتقدم نوريتش للمرة الثانية.

وتقدم ماريو فرانتشيتش لنوريتش في الشوط الأول لكن كريستيان إريكسن أدرك التعادل من ركلة حرة.

فيما، حقق فريق ليستر سيتي، السبت، الفوز على مضيفه وست هام يونايد بهدفين لهدف، .

أحرز هدفي ليستر سيتي، النيجيري كيليتشي إيهياناتشو وديماراي غراي في الدقيقتين 40 و56.

فيما جاء هدف وست هام الوحيد عن طريق الإسباني بابلو فورنالس في الدقيقة 45.

بذلك، يحتل ليستر سيتي المركز الثاني برصيد 42 نقطة بفارق 10 نقاط خلف ليفربول (المتصدر)، فيما ارتقى توتنهام هوتسبير للمركز الخامس برصيد 30 نقطة بفارق الأهداف عن وولفرهامبتون.

بينما تجمد رصيد وست هام يونايتد عند 19 نقطة في المركز السابع عشر، فيما يحتل نوريتش سيتي المركز العشرين والأخير برصيد 13 نقطة.