مارسيال وراشفورد يقودان مانشستر يونايتد لاقتناص الفوز من بيرنلي في الدوري الإنجليزي

اقتنص مانشستر يونايتد فوزا ثمينا على حساب مضيفه بيرنلي بهدفين نظيفين، مساء السبت، ضمن الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز أنتوني مارسيال (44) وماركوس راشفورد (90+5) هدفي مانشستر يونايتد.

وتقدم مانشستر يونايتد بهذا الفوز إلى المركز الخامس برصيد 31 نقطة، فيما تجمد رصيد بيرنلي عند 24 نقطة في المركز الثالث عشر.

قبل نهاية الزمن الأصلي من الشوط الأول بدقيقة واحدة، قابل مارسيال تمريرة بيريرا ليضع الكرة في الشباك من فوق الحارس بوب، مفتتحا التسجيل في اللقاء.

ومن هجمة مرتدة في الدقيق الخامسة من الوقت بدل الضائع، انطلق جيمس في الكرة من الناحية اليمنى، ليمررها على طبق ذهبي إلى راشفورد الذي تقدم بها وراوغ الحارس قبل أن يضعها رغم انزلاقه في الشباك الخالية.