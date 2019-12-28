وست هام يعلن رسميًا إقالة المدرب بيليغريني

قال وست هام يونايتد إنه أقال المدرب مانويل بيليغريني بعد الهزيمة 2-1 أمام ضيفه ليستر سيتي، اليوم السبت، إذ يتقدم بنقطة واحدة ومركز واحد على منطقة الهبوط.

وأضاف النادي عبر حسابه على تويتر:“وست هام يونايتد يؤكد رحيل مانويل بيليغريني عن النادي بأثر فوري“.

ويتواجد وست هام حاليًا في المركز السابع عشر برصيد 19 نقطة بعد مرور 20 جولة، حيث خسر في 10 مباريات، وتعادل في 4 وفاز في 5.

وأصدر وست هام بيانًا، جاء فيه:“يمكننا التأكيد على أن مانويل بيليجريني غادر النادي، ويود جميع أعضاء مجلس إدارة النادي شكر مانويل على خدمته على مدار الـ18 شهرًا الماضية“.

وقال ديفيد سوليفان أحد مالكي وست هام:“شعرنا بخيبة أمل كبيرة لاتخاذ هذا القرار، ومانويل رجل نبيل، وكان من دواعي سروري حقًا أن نعمل مع شخص مثله، ومع ذلك فقد أصبح من الواضح أن التغيير مطلوب لإعادة النادي إلى المسار الصحيح بما يتماشى مع طموحاتنا هذا الموسم“.

واختتم:“شعرنا أنه من الضروري العمل الآن من أجل منح المدرب الجديد أكبر قدر ممكن من الوقت لمحاولة تحقيق هذا الهدف“.