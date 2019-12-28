أخبار برشلونة وريال مدريد وليفربول: الخطر يلاحق عملاق ”البلوغرانا“.. ورادار ”الريدز“ يلتقط 5 لاعبين

ساعات قليلة وتبدأ فترة الانتقالات الشتوية، المقرر انطلاقها رسميا في يناير 2020، وسط العديد من التكهنات المحيطة بعدد من النجوم، إلا أن التوقعات تشير إلى أن الميركاتو سيكون باردا إلى حد كبير، كون الأندية الأوروبية الكبرى ستكون غير مستعدة على الإطلاق للتفريط في نجومها بأي ثمن في منتصف الموسم.

جرس إنذار

وتصدر نادي برشلونة الإسباني جزءا كبيرا من أنباء الانتقالات اليوم السبت، خاصة بعد جرس الإنذار الذي أطلقته صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ تجاه مستقبل الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن.

وقالت الصحيفة، إن شتيغن، أصبح هدفا مباشرا للعديد من الأندية الأوروبية الكبرى.

ويقدم الحارس الألماني الدولي مستويات رائعة رفقة برشلونة في المواسم الأخيرة، علما بأن عقده مع العملاق الكتالوني ينتهي في صيف 2022.

وانضم تير شتيغن إلى برشلونة في صيف 2014 قادما من نادي مونشنغلادباخ الألماني مقابل 12 مليون يورو، ووصلت قيمته التسويقية حاليا إلى 90 مليون يورو، بحسب تقديرات موقع ”ترانسفير ماركت“.

وأكدت الصحيفة أن أندية بايرن ميونخ الألماني ويوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي تريد الحصول على خدمات تير شتيغن بأي ثمن.

وتابعت بقولها: ”بالنسبة لمسؤولي برشلونة فإن وضع تير شتيغن لا يختلف كثيرا عن الأرجنتيني الأسطوري ليونيل ميسي، فكلاهما لا يمكن التفريط فيهما بأي ثمن، لأنهما من العناصر الأساسية التي لا غنى عنها في البلوغرانا“.

وأشارت إلى أن أوليفر كان، الذي سيصبح عضوا في مجلس إدارة بايرن ميونخ في 2020، وسيكون المدير التنفيذي في عام 2022، يرى أن تير شتيغن سيكون خير بديل للحارس مانويل نوير، الذي وصل إلى الـ33 من عمره، وينتهي عقده رفقة العملاق البافاري في عام 2021.

ومن جهة أخرى، فإن إدارة يوفنتوس ترى أن تير شتيغن سيكون مشروع ”بوفون الجديد“ في صفوف البيانكونيري، خاصة أن المستويات التي يقدمها الحارس البولندي فوزنيك تشيزني غير مطمئنة بالنسبة ليوفنتوس، الذي يرغب في التتويج بدوري أبطال أوروبا.

وفي سياق متصل، يريد نادي باريس سان جيرمان الحصول على تير شتيغن، لأنه يعلم أن الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس، المنتقل من ريال مدريد الإسباني مطلع هذا الموسم، لا يمثل مشروعا مستقبليا على المدى البعيد للنادي.

وعلى الجانب الآخر، أعلن نادي ريال بيتيس، رسميا، تعاقده مع لاعب الوسط كارليس ألينيا من برشلونة، بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم، وشارك ألينيا في 5 مباريات فقط الموسم الحالي مع برشلونة بواقع 260 دقيقة.

وذكرت تقارير سابقة أن برشلونة قرر التخلي عن ألينيا البالغ من العمر 21 عاما في الفترة المقبلة بشكل مؤقت، والإبقاء على إيفان راكيتيتش وأرتورو فيدال للاستفادة من خبراتهم الكبيرة في دوري أبطال أوروبا.

صفقات ليفربول

اهتمت صحيفة ”ميرور“ البريطانية بسوق الانتقالات الشتوية المقبلة لنادي ليفربول، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق كبير عن أقرب منافسيه ليستر سيتي ومانشستر سيتي.

وارتبط ليفربول بعدة لاعبين في الموسم الحالي، في ظل رغبة الألماني يورغن كلوب بتطوير الفريق وجلب لاعبين شباب للمستقبل.

وأكدت الصحيفة أن 5 لاعبين يعتبرون الأبرز في اهتمامات ليفربول، وبإمكانه التعاقد معهم في فترة الانتقالات الشتوية وهم: النرويجي ساندير بيرغ (جينك البلجيكي)، الألماني تيمو فيرنر (لايبزيغ)، الألماني كاي هافرتز (باير ليفركوزن)، الفرنسي ماتيو غونساليفيس (تولوز)، الإنجليزي بن وايت (برايتون الإنجليزي).

وكان ليفربول قد حسم الأسبوع الماضي صفقة الياباني مينامينو من نادي رد بول سالزبورغ النمساوي، مقابل 7.5 مليون جنيه إسترليني، كما توصل إلى اتفاق مع نادي شتوتغارت الألماني لإنهاء إعارة المدافع الشاب ناثانيل فيليبس.

صفقات بطعم لاروخا

كشفت تقارير صحفية الخطة التي سيلجأ إليها نادي ريال مدريد الإسباني خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، التي تبدأ بنهاية الموسم الجاري في يونيو 2020.

وقالت صحيفة ”آس“ الإسبانية إن رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز يريد أن يضم أكبر عدد ممكن من اللاعبين الإسبان الدوليين إلى صفوف الميرينغي، كي يستعيد النادي الملكي تواجده في المنتخب الإسباني الأول، لاروخا.

وأشارت في تقرير نشرته اليوم السبت، إلى أن المنتخب الإسباني لم يشهد لاعبين دوليين من ريال مدريد خلال الفترة الأخيرة سوى القائد سيرخيو راموس، والظهير الأيمن داني كارافاخال، بعد أن كان يضم 6 لاعبين في كأس العالم الأخيرة في روسيا 2018، هم راموس وكارافاخال إلى جانب سانشو ولوكاس فاسكيز وماركو أسينسيو، وإيسكو.

وأكدت الصحيفة المدريدية أن بيريز يريد حسم صفقة الإسباني فابيان رويز، نجم نادي نابولي الإيطالي، البالغ من العمر 23 عاما، إضافة إلى استعادة لاعب الوسط داني سيبايوس، المعار حاليا إلى صفوف أرسنال الإنجليزي، وذلك لتعزيز التواجد المدريدي في صفوف منتخب إسبانيا.

وتابعت بقولها: ”خلال الفترة الماضية تعاقد ريال مدريد مع 9 لاعبين أجانب، وهو إدين هازارد، إيدير ميليتاو، لوكا يوفيتش، ميندي، رودريغو، تيبو كورتوا، كوبو، أريولا، لونين، في حين كانت الصفقة الإسبانية الأخيرة لريال مدريد هي ألفارو أودريزولا، الذي انضم إلى الميرينغي من ريال سوسييداد في صيف 2018“.