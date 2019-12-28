إيفرتون يواصل التألق تحت قيادة أنشيلوتي بإسقاط نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

واصل المهاجم دومينيك كالفرت-لوين تألقه بتسجيل هدفين ليقود إيفرتون للفوز 2-1 على مستضيفه نيوكاسل يونايتد في مواجهة مثيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت.

وهذا هو الفوز الثاني في مباراتين لإيفرتون مع المدرب الجديد كارلو أنشيلوتي الذي استهل مسيرته بالانتصار 1-صفر على بيرنلي بملعب ”غوديسون بارك“، يوم الخميس، عندما أحرز كالفرت-لوين الهدف الوحيد قرب النهاية.

ومنح المهاجم البالغ من العمر 22 عامًا التقدم للفريق الضيف بعد 13 دقيقة بعدما تابع تسديدة جيلفي سيغوردسون التي غيرت اتجاهها.

وأتيحت عدة فرص للفريقين قبل أن يدرك فابيان شار التعادل لنيوكاسل في الدقيقة 59، إذ حول تمريرة آندي كارول بضربة رأس في مرمى جوردان بيكفورد.

وهز إيفرتون، الذي واصل تهديد مرمى منافسه عبر الهجمات المرتدة السريعة، الشباك بعد ذلك بخمس دقائق عندما أرسل ريتشارليسون تمريرة عرضية منخفضة وضعها كالفرت-لوين في المرمى.

وهاجم نيوكاسل بحثًا عن التعادل، لكن إيفرتون صمد ليمدد سجله الخالي من الهزيمة إلى 5 مباريات في الدوري، فيما تكبد نيوكاسل أول هزيمة على أرضه في 9 مواجهات.

وأصبح إيفرتون عاشرًا برصيد 25 نقطة، ويتقدم بفارق الأهداف على نيوكاسل صاحب المركز الـ 11.

وعلى استاد سانت ماريز أحرز داني إينجس هدفه 12 في الدوري هذا الموسم لينقذ ساوثامبتون بعدما منحه التعادل 1-1 مع ضيفه كريستال بالاس الذي تقدم عبر المدافع جيمس تومكينز.

ورفع بالاس رصيده إلى 27 نقطة في المركز التاسع متقدمًا بخمس نقاط على ساوثامبتون صاحب المركز 15.

وأنهى علي رضا جهانبخش، وآرون موي، صيامهما عن التسجيل بعدما قادا برايتون آند هوف ألبيون إلى الفوز 2-صفر على ضيفه بورنموث.

وقفز برايتون، الذي حقق أول فوز على أرضه في 4 مباريات، إلى المركز 14 متقدمًا بمركزين عن بورنموث الذي يتفوق بنقطتين على منطقة الهبوط بعدما تلقى الهزيمة السابعة في آخر 9 مباريات.

وخرج واتفورد منتصرًا في مواجهة منطقة الهبوط بعدما تغلب 3-صفر على ضيفه أستون فيلا بفضل ثنائية القائد تروي ديني.

وهز ديني الشباك في الدقيقة 42 ثم نفذ ركلة جزاء بنجاح في الدقيقة 67 وبعد ذلك بأربع دقائق اختتم إسماعيلا سار أهداف صاحب الأرض.

ورفع واتفورد رصيده إلى 16 نقطة في المركز قبل الأخير متأخرًا بنقطتين عن أستون فيلا الذي يأتي في المركز الـ 18.