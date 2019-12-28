يورغن كلوب يتحدث عن مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون وموقف لاعبيه المصابين

تحدث يوغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، عن موقف لاعبيه المُصابين من خوض مواجهة وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستقبل ليفربول منافسه وولفرهامبتون، مساء غدٍ الأحد، على ملعب آنفيلد، ضمن لقاءات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب خلال تصريحات لموقع ناديه الرسمي:“كل من شارك في مباراة ليستر سيتي سيكون متاحًا لمباراة يوم غدٍ، ولكن لا يزال عليّ انتظار التقييم النهائي لحالة اللاعبين، ويبدو أنّ الجميع على ما يرام“.

وعن حالة هندرسون بعد إصابته في مباراة، الخميس، ضد ليستر سيتي، قال:“إنه يشعر ببعض الآلام في الساق، لكنه سيكون قادرًا على اللعب“.

وعن حالة فابينيو، ولوفرين، وتشامبرلين، بالإضافة إلى ماتيب، أوضح:“إنهم يتحسّنون بشكل تدريجي، ولكن لن يعودوا إلى التدريبات قبل منتصف يناير المقبل“.

وأكمل:“سنلعب 4 أو 5 مباريات بدونهم، وهذا بالتأكيد ليس وضعًا مثاليًا، ولكن هذا هو الوقع وعلينا التعامل معه“.

وأردف:“تشامبرلين يسير دون عكازات وحذاء، ويجب علينا انتظار التقرير الطبي، ولوفرين، وماتيب، وفايبينو، في حالة جيدة كذلك، وقريبون من التعافي، ونأمل أن نستعيدهم جميعًا في فبراير، وحتى ذلك الحين سنرى ما سيحدث معنا“.

وأتم:“سيعود الجميع إلى التدريبات بحلول منتصف يناير/ كانون الثاني المقبل، وربما حتى ذلك الموعد سنخوض 4 أو 5 مباريات، لست متأكدًا، وهذه مشكلة صغيرة، لكن علينا أن نترقب ما سيحدث“.