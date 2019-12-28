صحيفة ترصد 5 لاعبين بإمكان نادي ليفربول ضمهم في الميركاتو الشتوي

اهتمت صحيفة ”ميرور“ بسوق الانتقالات الشتوية المقبلة لنادي ليفربول، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق كبير عن أقرب منافسيه ليستر سيتي ومانشستر سيتي والذي يبلغ 13 و14 نقطة.

وارتبط اسم فريق ليفربول بعدة لاعبين في الموسم الحالي، في ظل رغبة الألماني يورغن كلوب بتطوير الفريق وجلب لاعبين شباب للمستقبل.

وأكدت الصحيفة أن 5 لاعبين يعتبرون الأبرز في اهتمامات ليفربول، وبإمكانه التعاقد معهم في فترة الانتقالات الشتوية وهم:

النرويجي ساندير بيرغ (جينك البلجيكي)

يعتبر أبرز لاعب ارتبط اسمه بفريق ليفربول لكونه يشغل مركز لاعب وسط ارتكاز وفي ظل إصابة البرازيلي فابينيو، والذي يشكل أزمة للمدرب الألماني.

وفتح اللاعب البالغ من العمر 21 عاما الباب سابقا لفريق ليفربول، مؤكدا أن اللعب في دوري الأبطال كان حلما رفقة فريقه الحالي، لكنه قد يرحل في حال تلقي فريقه عرضا ماليا جيدا، سواء في فترة الانتقالات الشتوية أو الصيفية.

الألماني تيمو فيرنر (لايبزيغ)

مهاجم لايبزيغ أحد المهاجمين المطلوبين من فرق أوروبية كبرى في ألمانيا وإيطاليا وإنجلترا، يعتبر بدوره هدفا لفريق ليفربول وراقبه في السابق.

ويتنافس فريقا بايرن ميونخ وتشيلسي على ضم المهاجم الألماني الذي يعتبر ماكينة أهداف، لكن ليفربول قد يحاول ضمه رغم وجود البرازيلي روبيرتو فيرمينو في الفريق.

الألماني كاي هافرتز (باير ليفركوزن)

أحد النجوم الشابة التي تشعل سوق الانتقالات بين عدة فرق كبرى وارتبط اسمه بعملاقي ألمانيا وإسبانيا، بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند وريال مدريد وبرشلونة، وأيضا بفريقي تشيلسي ومانشستر يونايتد في إنجلترا.

ويعتبر الدولي الألماني البالغ 20 عاما من أفضل المواهب الصاعدة في ألمانيا وهو ما قد يدفع مواطنه كلوب، مدرب ليفربول، للتحرك لضمه.

وتبقى الأزمة التي ستواجه كل الفرق الراغبة في ضمه مطالبة ناديه بمبلغ لا يقل عن 111 مليون جنيه إسترليني للتخلي عنه.

الفرنسي ماتيو غونساليفيس (تولوز)

يتطلع ليفربول للتعاقد مع لاعبين شباب، ومركز النجم الشاب الفرنسي كظهير أيسر قد يغري ليفربول في ضمه ليكون بديلا للأسكتلندي أندرو روبيرتسون.

وحسب تقارير إعلامية فرنسية، فماتيو غونساليفيس مرشح للرحيل عن فريقه في الشتاء الحالي، ويورغن كلوب قد يحاول ضم اللاعب في الشتاء.

الإنجليزي بن وايت

يعتبر المدافع البالغ من العمر 22 عاما من اللاعبين المراقبين من قبل عدة فرق إنجليزية، حيث يلعب حاليا لفريق ليذر يونايتد في دوري الدرجة الأولى معارا من فريق برايتون.

ورغم كون مانشستر يونايتد أحد المهتمين باللاعب، لكن تقارير إعلامية أكدت أن رغبة ليفربول أبرز في ضمه ولن يمانع المدافع الشاب في تحقيق قفزة جيدة في مسيرته والتوقيع لمتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز.