بعد الفوز على مانشستر سيتي.. أداما تراوري لاعب وولفرهامبتون يوجه رسالة للاعبي نادي ليفربول

وجّه الإسباني أداما تراوري لاعب وولفرهامبتون رسالة لنادي ليفربول قبل المواجهة المرتقبة بينهما غدا الأحد، في الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وبعد الفوز الذي حققه فريق اللاعب الإسباني على مانشستر سيتي بنتيجة 3/2.

وسجل تراوري الهدف الأول لوولفرهامبتون في الدقيقة 55، وصنع الهدف الثاني في الدقيقة 82، ليحقق الفريق ريمونتادا بنتيجة 3/2 على مانشستر سيتي، بعد أن كان خاسرا 0/2 حتى الدقيقة 50.

وقال تراوري في تصريحات عقب المباراة: ”سنقاتل دائما حتى النهاية، مهما كان الوضع في المباراة، وهذا ما فعلناه اليوم. أنا حقا سعيد بفريقي“.

وأضاف تراوري ”لقد عملنا بجد اليوم، وكنا واثقين من تحقيق نتيجة إيجابية“.

وعن مباراة وولفرهامبتون أمام ليفربول، غدا الأحد، على ملعب أنفيلد، قال تراوري: ”ليفربول نادٍ رائع، ولديه العديد من النقاط في جدول الترتيب، سنقاتل لتحقيق نتيجة إيجابية أمامهم“.

ويحتل وولفرهامبتون المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 30 نقطة، ويتأخر بنقطتين عن تشيلسي صاحب المركز الرابع، في حين يحتل ليفربول صدارة الترتيب برصيد 52 نقطة ويتبقى له مباراة مؤجلة أمام ويستهام، بينما يأتي مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 38 نقطة.

وفوز وولفرهامبتون على مانشستر سيتي هو الثاني له هذا الموسم أمام حامل اللقب، بعد أن فاز 2/0 في مباراة الدور الأول، ليخسر مانشستر سيتي مرتين أمام وولفرهامبتون من أصل 5 خسائر في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي.