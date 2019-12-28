فلورنتينو بيريز يزاحم زيدان على مقعد القيادة الفنية في ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية تطورات مثيرة في عملية تطوير ملعب سانتياغو برنابيو، معقل ريال مدريد، الإسباني، التي تتم حاليًا على قدم وساق، تمهيدًا للانتهاء منها مع بداية الموسم المقبل، 2020/2021.

وقال موقع ”ديفنسا سنترال“ الإسباني إن التطور الأهم على الصعيد الفني بالنسبة للملعب التاريخي لنادي ريال مدريد سيتمثل في إمكانية جلوس رئيس النادي فلورنتينو بيريز إلى جوار المدرب الفرنسي زين الدين زيدان على مقاعد الجهاز الفني واللاعبين البدلاء، سواءً خلال التدريبات أو المباريات.

وأكد الموقع في تقرير نشره اليوم السبت، أن رئيس نادي ريال مدريد سيكون له مقعد خاص على مقاعد الجهاز الفني واللاعبين في التصميم الجديد لملعب سانتياغو برنابيو، وهو ما سيمنح الفرصة لبيريز خلال الموسم المقبل للجلوس إلى جوار المدرب، وهو حاليًا الفرنسي زين الدين زيدان، لمتابعة المباريات بدلًا من التواجد في مقصورة الاستاد.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري الإسباني، برصيد 39 نقطة، بفارق نقطتين عن المتصدر برشلونة، ويطاردهما إشبيلية في المركز الثالث، برصيد 34 نقطة، ثم أتلتيكو مدريد رابعًا، برصيد 32 نقطة.

وتوقفت مباريات الدوري الإسباني حاليًا بمناسبة أعياد الميلاد، وستعود للانطلاق مرة أخرى بدءًا من يوم الجمعة 3 يناير 2020، وسيلعب ريال مدريد يوم السبت 4 يناير خارج أرضه أمام خيتافي، بينما يلتقي إسبانيول مع برشلونة في مواجهة نارية على ملعب باور 8.

وعلى صعيد المنافسات الأوروبية تنتظر ريال مدريد مواجهة صعبة للغاية مع مانشستر سيتي الإنجليزي في دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وابتعد مانشستر سيتي كثيرًا عن المنافسة على الدوري الإنجليزي، خاصة بعد تلقيه الخسارة الخامسة هذا الموسم أمام وولفرهامبتون بنتيجة 2/3، الجمعة، ليتجمد رصيده عند 38 نقطة في المركز الثالث، وبفارق 14 نقطة كاملة عن المتصدر ليفربول، الذي يملك مباراة مؤجلة.